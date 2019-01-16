台男將前女友裸照放上論壇　辯稱女方同意拍照　官憑一點擊破謊言

台灣鄭姓男子與「小蜜」（化名）原為男女朋友，兩人分手後，他在「我要裸奔」論壇網站，將她的裸體猥褻照片上傳。論壇上的網友只要輸入鄭男的帳號即可觀覽照片，經「小蜜」發現後提告，台中地院以鄭男已在協商認罪，依散佈猥褻影像罪將他判刑3月，得易科罰金，緩刑2年。

檢審查出，部分照片「小蜜」顯是處於睡眠狀態。圖為示意圖，非當事人。（資料圖片）

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29歲的鄭男坦承拍攝照片，並將照片上傳至「我要裸奔」論壇網站的個人空間相簿，但否認犯行，辯稱拍攝照片時，她是清醒、知悉，另僅有知道他帳號的人才可以看到他個人空間相簿。

但檢審查出，部分照片「小蜜」顯是處於睡眠狀態，而鄭男辯稱她於拍照當時是清醒、知悉等語，顯不可採。

起訴書指出，鄭男與「小蜜」（化名）曾為男女朋友，他於「小蜜滿18歲之後迄2人分手的民國100年底（2011年），在台中市的租住處，無故以照相竊錄她的口交、以及裸露性器官、胸部等隱私部位的性交、猥褻照片。

鄭男將裸體猥褻照片上傳至「我要裸奔」網站的個人空間相簿。圖為示意圖，非當事人。（Gettyimages／視覺中國）

經「小蜜」發現後提告，台中地院依散布猥褻影像罪將鄭男判刑3月，得易科罰金，緩刑2年。（聯合新聞網提供）

他基於散布猥褻照片的犯意，於100年間在「我要裸奔」論壇網站，申請帳號後，將裸體猥褻照片上傳至該網站的個人空間相簿，使該論壇的特定多數人，只要輸入鄭男的帳號即可從相簿觀覽照片。

被害人「小蜜」於民國107年（2018年）2月間，在網路發現此事，遂委由律師提出告訴，經檢方起訴後，法官審理時，鄭男認罪，法官予以判刑。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】