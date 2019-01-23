幫芒果割盲腸！內地醫生為培養阿仔做醫生　拍片幫生果做手術

不少父母希望從小培養子女的興趣，對於他們的未來有更好幫助。內地黑龍江一位醫生爸爸亦有同樣想法，為了培養2歲兒子對做醫生的興趣，於是開始替生果「做手術」的拍片大計，以模擬各類手術過程，如幫芒果「割盲腸」、幫橙「切胃」、替香蕉「割包皮」等。後來他更把片段放上網，希望幫助大眾認識各種手術過程及危險之處，網民大讚非常專業。

外科醫生王野虓來自黑龍江鶴崗市人民醫院，育有2歲兒子，為培養他對做醫生的興趣，用不同水果充扮作病人，以拍攝做手術的教學片段。（微博片段截圖）

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「水果」醫生王野虓任職黑龍江鶴崗市人民醫院，專長是外科和婦產科，為培養2歲兒子從醫的興趣，於是網購專業手術工具，利用不同水果充當病人以拍攝做手術的片段。

王野虓後來把片段放上網，他解釋水果顏色多，且與身體不同器官的外形相似，加上孩子普遍對顏色鮮艷的東西感興趣，所以他憑經驗模擬不同手術過程，希望可以讓病人及家屬了解手術的步驟及危險之處。

王野虓曾為不同「病人」做過大大小小的手術，例如為芒果割盲腸、替火龍果切除黑色腫瘤、幫西柚切除腎結石，甚至替香蕉割包皮等，全都難不到他。王野虓稱所有做過手術的水果都可以繼續食用，而且整個過程成本不高，未來會繼續拍片，引發孩子們對醫學的興趣。

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除水果外，他更會利用小椰菜、雞蛋等食物呈現其他不同類型的手術。每次手術進行時，王野虓亦會模仿真實手術的步驟，包括消毒、開刀、切除壞組織、傷口縫合等等，獲不少網民大讚非常專業。

有網民看影片後表示，「寓教於樂，我覺得很好啊！」、「考驗針線技巧的時候到了！」、「這樣很可愛，令人不停看下去。」，甚至有網民挑戰王野虓的眼力，笑言叫他下次為芝麻做手術。

（梨視頻、微博）