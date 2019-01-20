內地男成功孵鴨仔　拍片分享爆笑日常：牠是愛黏人的「牙刷」！

有靈性的動物不只是貓、狗或猴子，鴨仔也是！內地一男生近日成為網上爆紅人物，全因他飼養了一隻非常黏人的鴨子，原來這鴨子是6隻蛋中唯一隻能成功孵出的鴨寶寶，視男生為「媽媽」。這男生更不時上載與鴨子的日常互動片段，可見牠經常用口啄男子的牙齒，猶如在討吻，令不少網民笑言：「是電動『鴨』刷吧？」

來自黑龍江佳木斯縣的90後男生「由老九」早前用6隻鴨蛋嘗試孵化鴨子，最終僅得一隻成功出生，後來把該隻黃色的鴨子改名「湯圓」。（梨視頻片段截圖）

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來自黑龍江佳木斯市的90後男生「由老九」早前嘗試從6隻鴨蛋孵化鴨子，最終僅得一隻成功出生。後來「由老九」把該隻黃色的鴨子改名「湯圓」，當時湯圓還未懂得站起來，「由老九」於是鼓勵牠：「只要你能站起來，我這一輩子都不吃鴨肉！」鴨子似乎聽懂了這句，於是奮力生存至今。

「由老九」不時用抖音拍攝與湯圓的日常互動片段，他每次在錄影時，鴨子亦經常在旁邊逗留，甚至用口啄「由老九」的嘴巴及牙齒，令他每次說話都要被打斷，非常爆笑。湯圓又愛黏人，只要「由老九」一聲呼喚，牠便會飛奔過去，十分聽話。

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「由老九」解釋，湯圓應該是把自己當作媽媽，於是常常向他討食物，「我拿牠當兄弟，牠拿我當牠媽，這點很尷尬」。除此之外，湯圓亦愛洗澡，「由老九」稱牠每天都要沖兩次身，比主人更愛乾淨。若想吃零食，牠更會聰明地引導「由老九」去有零食的地方，狡猾的程度也不能小看。

不少網民留言表示湯圓很可愛，「有靈性啊」、「很聰明」、「我快要笑死了」、「又在騙我養鴨子」希望「由老九」會好好愛惜湯圓，拍多一些溫馨的影片。

（梨視頻、微博）