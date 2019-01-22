【感人】路邊放舊衫贈露宿者　台漢獨佔全袋　原來他只想...

農曆新年將至，許多家庭開始「除舊布新」，清除家中不要的舊物。一名台灣網友日前整理出一袋舊衣物，想著近日氣溫下降，不如捐給街友們，因此將整袋衣服放在龍山寺廣場一隅。不久後，一名街友將整袋衣服扛走，卻非自己獨佔，而是將衣物分送給年紀較大、行動不便的人，讓這名網友看了相當感動。

一名網友將一袋舊衣物捐給街友，沒想到其中一位街友竟將衣物整袋扛走。（聯合新聞網提供）

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一名網友在《Dcard》上po文分享，近日家中大掃除，整理出一袋穿不到的舊衣服，他想起這幾天冷氣團來臨，加上先前常有街友因低溫猝死的新聞，因此決定將舊衣送給街友。最初，原po想要一件一件分發，但擔心會傷害街友的自尊心，因此貼上一張「覺得冷可以拿」的紙條後，將整袋衣物放在龍山寺廣場的角落。

過程中，原po注意到有一名街友一直注視著他的一舉一動，在他把衣物放下後不久，那名街友便上前把整袋衣服扛走。原po原本以為該街友想要獨佔所有衣服，感到相當懊惱，不料，這名街友打開袋子評估裡面的衣服後，一一分發給年紀較大、行動不便或是衣物較少的街友們，自己只留了一件外套，還有一條要給身邊狗狗的毛毯。

後來，街友見原po還沒走遠，因此前來攀談，除了表達感謝外，也解釋他為何這樣分發衣物，「那些人因為年齡疾病等因素，通常都搶不到人家送的資源」。原po離開前，特地詢問該名善心街友是否需要幫助，對方只說「能不能幫我買一包狗糧？」原來，這名街友身旁的狗跟了他10多年從未離開，因此希望牠所剩不多的日子裡能夠有得吃。

這次事件打破了他固有的想法，在心中留下深刻印象，「我一直以為在這種糟糕的生活條件下，還能為他人著想的人根本不存在，感謝這位街友打破了我的思維」。文末，也鼓勵大家將舊衣物捐給街友或是投入舊衣回收箱，因為這些我們用不到的東西，可能會是幫助他人度過寒冬的救命稻草。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】