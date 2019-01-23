患癌準新娘盼離世前完婚　藥物致身形暴脹　驟增68磅遭拋棄

英國約克郡（York）24歲女子尼可遜（Emily Nicholson）2016年被診斷出患上腦癌，原本她打算把握最後時光，與24歲男友史密夫（Jamie Smith）結婚共度餘下日子，但就因為服食類固醇藥物導致身形暴脹，婚前一周史密夫更取消婚禮，令她傷心欲絕。備受責難的史密夫其後卻道出另一版本，聲稱是尼可遜選擇分手，由始至終都與對方體重無關。

尼可遜是在2012年與家人由英國遷居澳洲，在當地任職酒吧經理，2016年2月確診患有腦癌「星狀細胞瘤」（astrocytoma），並在2017年1月被告知僅剩一年壽命，為了把握最後時光，她決定與男友史密夫完婚。

其實兩人早就計劃於2016年8月結婚，但因為尼可遜要做手術而被逼延後至2017年3月，治療期間尼可遜要服食類固醇藥物，豈料短短六周內體重增加了31公斤（約68磅），身形大暴脹。

尼可遜因治病服食類固醇藥物，導致身形暴脹。（Facebook圖片）

婚禮前一周，史密夫透過Facebook通知她取消婚禮，尼可遜憶述：「史密斯傳來短訊，他說不想和我在一起，更有一段很長的時間已不再愛我。這太可怕了，他表明不再愛我，我覺得是因為我的外貌和所經歷的事。」

她說：「（分手前）多個月來他一直和他的朋友出去玩，現在我對他沒有感覺了，雖然受到傷害，但我沒必要為此悲傷，反而要變得更堅強。」

+ 3 + 2

盼籌30萬元接受免疫療法

現在尼可遜由51歲的媽媽喬安妮（Joanne Nicholson）全職照顧，她謂，女兒本來活潑可人、喜歡玩樂又帶點狂野，但患病後一切都改變了，一家人的世界仿如崩潰了一樣。

喬安妮一度對史密夫感到很憤怒，但現已釋懷，「當你經歷了這一切，會發現人生苦短，又何必花時間去憎恨別人。」尼可遜一家人在2017年7月決定返回英國，並發起網上眾籌，希望可籌得3萬鎊（約30萬港元）讓尼可遜接受免疫療法（immunotherapy）。

不過，背負著罵名的史密夫堅稱是尼可遜拋棄他，「我從沒有因為她的體重增加而提出分手，反而是她離開我，若我真的是『渣男』，在分手前數個月就離開她，因為那時她的身形早已暴脹。」