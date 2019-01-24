美國女植物人遭性侵誕嬰　DNA證爸爸是療養院男護士

美國亞利桑那州哈仙達療養院（Hacienda HealthCare）早前發生令人髮指的性侵案，一名卧床達14年的29歲女植物人突然懷孕，去年12月29日誕下男嬰，警方事後循嬰兒的DNA追查強姦犯身份，發現36歲男護士薩瑟蘭（Nathan Sutherland）的DNA與男嬰吻合，周二（22日）終將其拘捕，控告性侵犯，法庭命令他要戴上電子監控儀器，以及支付50萬美元（約390萬港元）才能保釋。

任職8年 負責照護女事主

據報道，薩瑟蘭來自海地，沒有父母，是個虔誠的基督徒，曾經嘗試向饒舌歌手的方面發展；2005年擔任過診所護士助理；2011年成為持牌執業護士（licensed practical nurse），並在哈仙達療養院工作了接近8年，負責照護女事主。

警方透露，薩瑟蘭並非自願接受DNA測試，直到周二（22日）獲得法庭頒令後才得以進行；薩瑟蘭同日遭到拘捕，並在周三（23日）出席法庭聆訊，他對控罪沒有提出抗辯，其律師格雷甘（David Gregan）指出，薩瑟蘭之前沒有犯罪紀錄。

警方透過DNA測試發現36歲男護士薩瑟蘭就是男嬰的父親。（美聯社）

家人：她依然有感覺

療養院隨即發表聲明稱，在聘用薩瑟蘭之前曾對他進行廣泛的背景審查，「事件令中心每位成員都難受至極，沒法想像一名持牌執業護士會如此嚴重傷害病人。我們再一次向病人、她的家人、社會及合作夥伴道歉，並且致以最深切的同情。」

家人則透過律師發聲明澄清，女事主並不是處於昏迷狀態，「和報道所說的不同，她（女事主）只是有嚴重智力障礙，無法說話但可以郁動四肢、頭和頸部。她依然有感覺，喜歡我們讀書給她聽，很享受抒情音樂，而且可以回應那些她熟悉的人，尤其是家人。」

至於案中男嬰兒已離開醫院，由女事主的家人照顧。鳳凰城警長湯姆森（Tommy Thomson）說：「男嬰非常健康，雖然不能選擇如何來到這世界，但我們可以選擇要如何做，以及作為一個大社區怎麼去愛護這名孩子。」

當局現正調查是否有其他病人曾遭虐待；哈仙達療養院的管理層稱，將重新審視和改善中心對護理人員的背景審查程序，且已在過去幾個星期實施了更多措施，確保病人安全。