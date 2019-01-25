港女逼男友Unfriend前度　成功過後反傷感情　發帖問：我有錯嗎？

每個人都有過去，但情侶間如何面對對方的過去，絕對是一門學問。最近有女網民在連登討論發帖，指強迫男友在facebook上刪除了前度，雖然成功了，但男友卻悶悶不樂，結果令到大家都不開心，求教「我係咪好錯？如果你覺得係，試下說服我？我理解唔到你哋嘅價值觀係點」。 樓主直指當初是該名前度「派帽」才導致與男方分開，但兩人卻透過fb看到對方消息，樓主認為前度一直等待着復合的機會，質疑男友「明知人哋對你有嘢，點解仲要留住一絲希望，畀個假希望人？」對於女友強迫男友Unfriend前度的行為，引來網民熱烈討論。

樓主在連登討論區分享自己與男友的經歷，稱男友Unfriend前女友之後，兩人都因而悶悶不樂。（連登討論區截圖）

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樓主昨日（24日）在連登討論區上，以「我迫咗男朋友delete佢EX嘅facebook，出事囉」為題發文，甫開首即問網民「我係咪好錯？」，又希望大家說服她。樓主表示，她知道男友的前於分手後仍然喜歡男方，不時都會在社交媒體上載歌曲或貼文「暗示或明示掛住我男友，又話自己仲愛佢嗰啲」。樓主感到不滿，曾要男友將前度Unfriend，「當初係條女自己派帽（出軌）在先，而家扮乜嘢呢」。

不過當時男友以「唔想做到咁絕」，又指就算把前友的fb Unfriend，對方亦可開設新帳戶找他，而男友更堅稱既然不會聯絡前度，故拒絕了樓主的要求。不過，男友為了安撫樓主，在fb中公開了雙方關係，「咁樣佢EX都見到，就當作係畀我宣示主權嘅意思」。

男友最初拒絕Unfriend前女友，因為兩人根本不會再聯絡。（GettyImages/視覺中國）

男友與前度仍是fb「朋友」，都互相看到對方狀況，令樓主「每次諗起都唔係太開心」，於是最近再次強迫男友刪除前度的fb，最後終於成功了。樓主感激男友為了令她開心而刪走前度，但男友卻因此而悶悶不樂，結果樓主亦一樣不開心。

樓主解釋，明白男友不開心，是因為被她強迫做了不想做的事，同時又使前度女友傷心，「上一次公開戀愛中，已經插咗佢EX一刀，而家無啦啦又del埋人，好似二次傷害咁」。男友更一度表示，認識前女友較早，樓主不應這樣強迫他。

女友其後再次提出要求，但情況與強迫沒有分別，男友最後就範。（GettyImages/視覺中國）

明白男友感受之後，樓主仍然認為自己的要求沒有問題，唯一錯的是採取了強迫的手段，「我自私咗，我應該畀你作出選擇，佢走或者我走。不過你明知人哋對你有嘢，點解仲要留住一絲希望，畀個假希望人？」。樓主認為男友與前度仍然是「朋友」，只因前度想保留一點牽連，「佢願意一直用朋友身份去等同你復合嗰日咋！」。而男友既然表示兩人不會聯絡，甚至連朋友都不如，自然無需要保留fb聯絡。

樓主其後在回覆內容中提到，知道愛不是要佔有，但自己做不到「咁高層次」，「大大方方接受晒你全部嘅嘢」。她稱會盡力嘗試，但「到頭來唔得都無辦法」。

帖文引來許多網民發表意見，不少人都認為樓主的要求有問題，而且想法自私及專制，多次強迫男友做不想做的事，「利用佢對你嘅感覺嚟令自己自我感覺良好，到最後大家都唔開心」、「迫下迫下遲早你都變EX」。有網民表示，該名前度亦是男友人生的一部份，如果真的要刪除，「不如del X埋男朋友本人去啦」。

但亦有網民支持樓主的要求，因為男友一直與前度在fb有聯繫，就是等待一天可以重修舊好，現任女友自然會不開心，對大家也不公平。亦有人覺得樓主需要保護自己，「明知有啲烏蠅飛下飛下，拍走佢係應該嘅」。

（連登討論區）