【順手牽羊】大媽「好心」扶老人過馬路　背後目的令人心寒

扶老人過馬路本來是好人好事，不過在內地同樣的事背後動機卻可能沒如此單純。山西太原一名82歲老伯準備過馬路時，一名大媽主動上前攙扶，不料過完馬路後，伯伯口袋內的錢包就不見了，裏面有902元人民幣（約1042港元），原來被大媽假扮為其整理衣服時順手偷去。

大媽主動上前攙扶82歲老伯過馬路，但過完馬路後，伯伯口袋內的錢包就不見了。（網上圖片）

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事發在本月2日下午6時左右，閉路電視片段可見，該名82歲老伯撐着拐杖，緩緩地走着，準備過馬路，旁邊一名大媽主動攙扶他，不過，當他過完馬路，伯伯口袋內的錢包就不見了，錢包內有現902元人民幣、儲蓄卡、醫保卡等。

大媽佯裝為老人整理衣服，再偷走其錢包。（網上圖片）

據負責該案的民警表示，涉事的大媽在扶老人過馬路的過程中，看到老人口袋內的錢包露出了一角，於是起了貪念，趁兩人因為紅燈停了下來，大媽順勢假扮為老人整理衣服，再偷走其錢包。

警方後來在家中拘捕涉事大媽，證實她並沒有前科，目前因盜竊罪被刑事拘留。