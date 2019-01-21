港鐵羅湖車廂爭位大戰　河南大媽動口又動手　兩巴一腳向男客施襲

港鐵乘客因爭位而爆發衝突的事件時有發生，近日網上瘋傳一條影片，顯示一名手持行李篋的內地大媽，在東鐵線羅湖站列車內，疑與乘客爭位而發生激烈口角，大媽用普通話爆粗大鬧，更向其中一名男乘客以兩巴一腳施襲，即場激起公憤，驚動港鐵職員及警方到場處理。 港鐵發言人向《香港01》表示，事發於去年8月26日近傍晚6時，往羅湖方向行駛的列車至羅湖站月台時，有乘客透過通話器向車長報告事件，車長再轉告車務控制中心職員跟進。職員到場時發現有乘客爭執，而警員亦趕至協助處理。《香港01》正向警察公共關係科了解事件。

名自稱來自河南、身穿無袖綠裙的大媽，在港鐵車廂內大吵大鬧，更起腳踢及掌摑一名男乘客。（網上影片截圖）

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相關短片上周在facebook瘋傳，影片一開始，已見一名自稱來自河南、身穿無袖綠色連身裙的大媽，手持行李篋坐在座位上，與旁邊另一名男乘客爆發口角，雙方以普通話對鬧，大媽激動爆粗及指手劃腳，其後更站起來起腳猛踢男乘客，右手則送上巴掌，施襲後坐回原位。

大媽的行為在車廂內引起公憤，其他乘客紛紛指斥她「打人」、「報警」、「有冇搞錯」，更有人用普通話說大媽「太猖狂」、「把她趕下去」，但大媽非但沒有害怕或退縮，反而不時起身「手指指」喝罵旁人，大叫「香港人真牛X」、「我是哪裡人，敢弄我」。

捱打男乘客亦再次加入舌戰，大媽大怒下再摑他一巴，兩人繼續指罵，大媽揚言「叫中國政府把你弄」，又再次站身作勢想再掌摑男乘客。衝突期間，現場傳出一把小孩的聲音，大媽連小孩教不放過，照樣喝罵；有女子阻止大媽喝罵小朋友，更指「讓畀你坐，仲想點」，故相信衝突源起於爭位。

隨後有港鐵職員到場要求大媽下車，以了解事件，但一度被拒；其他乘客則不停叫嚷要大媽下車，大媽一度在車內大吵大鬧，但最終拖住行李篋跟港鐵職員下車。

短片引起網民討論，紛紛留言批評大媽指「應該告佢傷人」、「搞到香港亂七八糟」、「真可惡」、「離譜…令人難以接受」。