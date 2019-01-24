【有片】台鬥牛㹴兇殘咬死流浪狗短片曝光　去年有前科疑飼主指使

台灣基隆市中正路22日傳出有隻鬥牛㹴，攻擊在那裡生活十多年的流浪狗，咬到爆頭流血，多位民眾拿棍子、安全帽救援，居民把照片上傳網路，引發網友公憤，有人趕到現場想揍飼主，替浪浪報仇，一群人到凌晨才散去，基隆市動保所所長說，去年5月這隻鬥牛㹴，才咬死一隻流浪犬老狗，飼主遭罰3萬，如果這次是故意放狗咬死流浪狗，會嚴辦到底，絕不輕饒。

街坊齊勇救 惜難阻鬥牛㹴行兇↓↓↓

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鬥牛㹴兇殘咬爆浪浪頭的影片今天曝光，引發議論，有居民痛罵太超過了，養狗不管狗，還放來咬這裡的浪浪，這隻浪浪在這裡生活十年以上，浪浪不會咬人，看牠被咬爆頭，大家都很難過。

現場還血跡斑斑。居民也說，飼主不管好自己的狗，鐵門打開就溜出來，她帶小孩子差點出車禍，這次咬流浪狗，下次會不會攻擊小朋友或老人，太恐怖了。另有居民指出，22日看鬥牛㹴快把浪浪咬死，大家拿掃帚出來打，當流浪狗已經很可憐了，飼主明知道自己的狗會咬人就不要放出來，害死無辜的浪浪。

基隆市動保所所長陳瑞濱說，從照片他認出這隻狗有前科，去年5月陳姓飼主帶著鬥牛㹴到中正路一棟公寓，因沒繫綁，鬥牛㹴衝去咬死一隻流浪犬老狗，當時依依動保法第20條，兇惡犬要繫綁，沒繫綁會被處罰3到15萬（約7,600至38,000港元），陳姓飼主吃了3萬罰單。

今天他們會犯派人到現場採證，也會去陳姓飼主家，請他交代這隻被咬死浪浪去向，如果他故意放狗咬死流浪狗，依動保法移送地檢署，可處2年以下徒刑，併科20萬到200萬罰金（約5萬至50萬港元）。陳瑞濱說，飼主很可惡，會嚴辦到底，不輕饒。

陳姓民眾昨晚在臉書社群「基隆人踹共」貼文，並有一張血淋淋的圖，一隻鬥牛㹴躺在主人身旁休息，但鬥牛㹴旁有一隻爆頭血的流浪狗，周遭都是血。這件事情發生在22日，在基隆市中正路393巷口走廊，他痛批， 這個主人不把他的狗帶好，根本就是「虐殺流浪犬」。後來飼主把兩隻狗都帶上車，告知會帶去醫院，隨即離去。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】