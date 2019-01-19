【神配音】兩隻哥基嗌大交　配音員完美「傳譯」狗狗內心零違和感

想知家中狗狗在吵什麼，除了找動物傳心師，或許也可以找配音員！內地一名網民家中養了3隻哥基，其中兩隻經常互盯互吠，裝腔作勢但卻從來沒有真正打起來，於是網民拍片及找來配音員，按照狗狗的表情及動作，重新演譯兩狗內心世界。由於片段實在太過傳神，看起來根本就像狗狗學懂講人話，令片段於微博熱傳，看過的網民均大讚「零違和感」、「笑到地震」。

維維（左）和皮皮（右）是兩夫婦，牠們之間不時都會爆發搶玩具之戰及吵架，不過牠們其實非常恩愛。（幸福皮小白微博圖片）

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微博用戶「幸福皮小白」的家中養了3隻哥基，分別是身上有3種毛色的維維、兩色的皮皮及女兒「豬小白」。維維和皮皮是兩夫婦，牠們之間不時都會爆發搶玩具之戰及吵架，不過主人深明牠們根本是「口裏說不，但身體很誠實」，指兩口子永遠只在咬空氣，根本不會咬對方，「中間永遠隔一厘米」，所以其實非常恩愛，其中一方有時更會把頭頂在另一隻的屁屁上睡覺。

主人平日不時拍下兩小口吵架片段，只見牠們會用凶狠眼神瞪着對方，齜牙咧嘴地作出挑釁，但互吠一輪後，又會非常有默契地轉身回到自己地盤，玩自己的玩具。於是主人決定將片段交給配音人員，為狗狗配上人聲。

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皮皮（左）和維維（右）是兩夫婦，牠們之間不時都會爆發搶玩具之戰及吵架，不過牠們其實非常恩愛。（幸福皮小白微博圖片）

「給我滾」、「你是豬啊」、「是不是你又偷光我的糧糧！」不料配音員演得太過傳神，連互瞪時的低吼都配出來，令哥基們都好像學懂說普通話，像正常人類一樣吵架。

片段旋即於微博瘋傳，許多網民大讚是「神配音」、「明明只是兩隻狗互吠我卻看完整段片」、「笑到出腹肌兼地震」、「求出一百集」。

主人形容3隻哥基平日都非常活潑，長的肥肥白白的秘訣就是「能折騰、能吃、能睡」，牠們以往都會把家中弄得一團糟，但長大後就開始懂得哪裏可以玩，哪裏不能動。

（微博）