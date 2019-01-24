疑在巴士狂咳拒戴口罩　黑超男串爆「撩交打」：你無抵抗力㗎？

近日流感肆虐，在街上遇到有人咳嗽很多人可能都會避之則吉，日前網上流傳一條片段，片中一名穿紅衣、戴黑超的男子在巴士車廂咳嗽，有乘客勸他戴口罩，想不到男子拒絕戴口罩之餘，更反指「你無抵抗力㗎？」甚至一度「撩交打」，聲稱要報警，又挑釁乘客稱其「笠水狗」，幸好男乘客十分忍耐，至片段最後都未有動手。不少網民紛紛狠批黑超男「冇品到極致」。

片中可見，一名穿紅衣、戴太陽眼鏡的男子和一名棕色外套的男乘客爭執。（「巴打絲打 Facebook Club」fb圖片 ）

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近日有網民在facebook群組「巴打絲打Facebook Club」上載影片，表示昨日（23日）在東涌巴士37M拍攝，又稱黑超男「唔戴口罩，重撩交打，其實人人都有抵抗力，不過病就帶返個口罩啦」。片中可見，一名穿紅衣、戴太陽眼鏡的男子和一名穿棕色外套的男乘客爭執，黑超男的下巴掛着口罩，懷疑他因不滿被要求戴上口罩，其間他反罵棕衣男「你無抵抗力㗎？你無抵抗力㗎？」又稱「身體好又叫人戴口罩，你唔會感染㗎」。

棕衣男不理他，但黑超男仍稱「病啦！病啦！一陣你就病」，更「撩交打」，「你係唔係想打，你唔好走報警拉你呀」，「打我呀、打我呀」，又挑釁叫說對方「笠水」、「笠水狗」，「企喺度畀你打，唔打正笠水狗」。影片長約2分半鐘，至最後棕衣男都十分克制，沒有出手。

影片曝光後，不少人都認為黑超男沒有公德心，也不屑黑超男的態度，有網民說「畀着我一巴車咗落去」、「好想打佢」、「佢基本上個人加說話語氣，真係好惹拳頭喎！」

（fb群組「巴打絲打Facebook Club」）