港媽帶患流感女兒參加隊際跳舞賽　醫生：親密接觸有八成機會傳染

今年流感潮來勢洶洶，截至周四（17日）本港已有178間幼稚園爆發流感。衞生署指出已屬非常高強度水平。幼童一旦患流感理應留在家中休息，但網上熱傳一名媽媽發帖，指其女兒中招後發燒至近40度，但仍堅持與隊友參加跳舞比賽，結果獲得亞軍，帖文標籤更包括「獎勵你食雪糕」。帖文被其他網民家長炮轟不負責任，指有機會傳染其他小朋友。有兒科醫生警告，患流感兒童與同伴如有親密接觸，流感病毒互相傳染的機會高達八至九成，呼籲家長應留意，並分享如何預防及醫治流感4招。

網上瘋傳一張帖文截圖，有媽媽指女兒患上流感，更發高燒達到大約40度，但女兒堅持與隊友出席比賽，標籤包括「獎勵你食雪糕」、「好勝的女兒」及「好叻女㗎啦」。（網上圖片）

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兒科醫生兒童打流感預防針，因預防勝於治療。（資料圖片）

今日家長之間的群組瘋傳一張facebook帖文截圖，一名媽媽圖文並茂表示，數歲大的女兒在跳舞比賽前一日證實患上流感，更發高燒達到大約40度，但女兒堅持與隊友出席比賽，順利完成到約2分鐘比賽，最終隊伍獲得亞軍。該名媽媽標籤「獎勵你食雪糕」、「好勝的女兒」及「好叻女㗎啦」。帖文的圖片顯示，女童參賽時沒有戴口罩，更與隊友手拖手。

帖文引來不少網民關注，許多家長批評該名媽媽不應該患流感的女兒參賽，狠批「小朋友唔識，大人都無理由畀佢繼續跳舞」、「大自私，學校停課都無用啦」、「今次比賽小朋友如不幸中招，家長們知道源頭啦」。

中大醫學院兒科學系教授韓錦倫表示，不評論個別事件，但呼籲家長注意預防流感。他指如小朋友一起跳舞，隊友之間距離較近，如果其中一名兒童患上流感，大家有親密接觸下，病毒有八至九成機會互傳，大約2天後需要留意其他小朋友有否出現流感徵狀，情況有異就需要求醫。

韓醫生強調，如知道兒童患上流感，應盡量讓他們留在家中休息，他更與家長分享4招如何預防及醫治流感的方法︰

1. 打預防針

根據過往記錄，每年1月中至3月底，大約有30至40名兒童因患流感而出現併發症，當中2至3人會死亡，多數患者及死者事前沒有打預防針，韓教授建議預防勝於治療。

2. 多休息

流感患者本身會感到疲倦，如果堅持做運動，加重心肺運作，隨時會暈倒，最嚴重會致命，所以應該攤在床上休息。

3. 多飲水

如果患者甚至發高燒，就更加需要多飲水散熱，但假如進行運動，體溫便會上升，難以退燒。

4. 切勿胡亂服藥

如果病情嚴重，醫生會配處特敏福，但韓提醒家長切勿胡亂餵小朋友進食食物，尤其是藥物，因當中成份有機會不適合小朋友服食，誤食不當藥物有機會加重病情，甚至致命。

韓教授指流感患者通常2至3天病情便會開始好轉，再多休息約1天就會大致痊癒。他再次提醒家長如發現子女患上流感，一定要安排他們休息，切勿進行劇烈運動。

