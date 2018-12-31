191間幼稚園停課一周　流感傷風點樣分？認清病徵快啲好！

正值冬季流感高峰期，衞生署召開記者會，表示已通知191間幼稚園／幼兒中心明天（19日）起停課，為期7天，措施會維持至農曆新年。其實早前原訂舉行20場跨年演唱會的劉德華，也因流感導致喉嚨發炎，演唱會需要腰斬。流感來勢洶洶，加上天氣反覆，不少人都出現流鼻水、咳嗽等病徵，但是不是有以上病徵就是患上流感？流感與一般傷風感冒如何分辨？即睇以下5大要點自保，力爭以健康身體迎接新年。

傷風及流感常被混為一談，兩者病徵類近，源頭卻不一樣。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

病源

傷風及流感常被混為一談，兩者病徵類近但源頭卻不同。據衛生防護中心資料，流感是由病毒引致的急性上呼吸道感染疾病，已知的主要季節性流感病毒可分為3種類型：甲型、乙型和丙型，當中又以甲型H1N1及H3N2最為普遍。

而一般的感冒則可歸類為傷風，同樣指上呼吸道被病毒感染所引致的疾病，不過病源則可由超過200種病毒所引致，包括鼻病毒(Rhinovirus)、冠狀病毒(Coronavirus)、副流感病毒(para-influenza virus)及呼吸道合胞病毒(Respiratory syncytial virus)等。

無論是流感或是傷風，患者一般都會出現鼻塞、流鼻水、咽喉痛及咳嗽等徵狀。（資料圖片）

病徵

流感病徵一般較傷風嚴重，而且會突然發病，可包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。病者大多會於5至7日內退燒及減退病徵，不過咳嗽則可能較嚴重及持續較長時間，於康復後數星期內，病人或仍會感到疲倦。

對於免疫力較低的人士如長者、小童或慢性疾病患者而言，流感不單如較嚴重的感冒，更危險是有機會引起嚴重併發症，包括如支氣管炎或肺炎，隨時危及生命。衞生防護中心上周公布，12月16日至22日一周內，新增16宗成人嚴重流感個案，其中6人死亡；一名18日大男嬰上周亦確診患甲型流感，併發嚴重肺炎和呼吸衰竭。

至於傷風病徵與流感相似，同樣為鼻塞、流鼻水、咽喉疼痛、咳嗽或聲嘶及頭痛，部分人會出現發燒及連帶的發寒、疲倦、流汗、肌肉及關節疼痛等徵狀，症狀通常會持續約一個星期。

劉德華因喉嚨發炎要腿斬演唱會，其後證實確診流感，宣布取消餘下所有演出。（資料圖片）

每年一至三月和七至八月均為流感高峰期，公立醫院經常出現床位爆滿的情況。（資料圖片）

傳染途徑及高峰期

流感及傷風同為傳染性極高的疾病，兩者均可透過患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，亦可透過直接接觸患者的分泌物而傳播；而傷風亦可經由吸入空氣中較大的呼吸分泌物粒子，或長時間懸浮在空氣中細小的傳染粒子而傳染。

於香港，流感一般於一至三月和七至八月較為流行，患者可在病發前約1天至病發後5至7天內感染他人，幼兒或免疫功能嚴重受損人士的傳染期或會更長；而傷風則沒有明顯高峰期，一年四季都有機會染病，不過天氣轉變或溫差較大的日子會較普遍。

保持充足休息、多喝水及進食有營養的食物都能幫助身體加快痊癒。（資料圖片）

治療方法

流感及傷風均為由病毒引起的疾病，而且一般會自行痊癒，所以除非懷疑或確診受到細菌感染，患者是毋須服用抗生素，因為抗生素是治療細菌感染而非病毒感染的藥物，而且不能治癒流感及傷風或加快痊癒。

一般而言，保持充足休息和多喝水、進食有營養及易消化的食物能幫助增強身體的抵抗力，以助痊癒，患者亦可在醫生處方下服食退燒藥物紓緩發燒及肌肉痛楚。當然，如果病徵持續或惡化，患者應立即求診。

接種季節性流感疫苗能預防發病及減輕發病時的病情和出現併發症的機會。（資料圖片）

預防方法

要預防流感，保持良好個人衞生是第一步，觸摸口、鼻或眼之前或觸摸扶手或門把等公共設施後，應以正確方法洗手，或使用酒精搓手液來消毒。另外亦要保持均衡飲食、恆常運動、充足休息，避免過度緊張、避免吸煙和飲酒，以建立良好身體抵抗力。

於天氣轉變或流感高峰期間，應保持室內空氣流通，避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方；高危人士可考慮佩戴外科口罩以防感染。

另外，市民可接種季節性流感疫苗，以預防發病及減輕發病時的病情和出現併發症的機會。衛生防護中心建議，市民應在每年秋天時分接種疫苗，身體會在接種後約兩星期產生足夠抗體對抗流感。