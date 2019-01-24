台公司取消尾牙改霸氣派錢　員工獲4.9萬新台幣　網民超羨慕

台灣公司一般都會在新春前舉行「尾牙」聚餐，以慰勞員工過去一年的辛勞，而員工亦十分期待這場聚會。惟當地一間製鋁公司日前決定取消尾牙餐會，但公司員工卻齊聲叫好，原來公司霸氣地宣布改為折現派錢，連同其他年終獎金，員工最高可獲得4.9萬新台幣（約1.25萬港元），大家可以開心過肥年。得到遠比失去多，不少網民大感羨慕，紛紛留言稱「折現比較實際」、「要應徵」。

向員工大手筆派錢的是台灣錦鋐企業有限公司。（公司網頁截圖）

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有網民於上周三（16日）將公司通告上載至facebook群組「爆廢公社公開版」，可見該公司指今年不會舉辦尾牙餐會及抽獎活動，但「為勉勵同仁之辛苦，將折放獎金，以茲感謝」。通知列明3項發放獎金準則，首先「全體在職員工每人6000新台幣（約1550港元）」，但不包括臨時工；其次「年終抽獎獎金360萬新台幣由現任正式員工均分，每人1.6萬新台幣（約4130港元）」，兩者都不包括仍在試用期的員工及臨時工；第三是「慶祝遷廠，由副董事長加碼的年終抽獎獎金360萬新台幣，由到職滿1年員工均分，只要2018年1月31日前到職的員工每人可領2.7萬新台幣（約6980港元）」，三者大約在本月內發放。換言之，做夠1年的正式員工，將可獲得4.9萬新台幣（近1.25萬港元）。

對於有公司取消尾牙聚餐，但折現向員工大派獎金，網民紛紛表示羨慕。（GettyImages/視覺中國）

帖文在網上瘋傳，引起網民大表羨慕，留言「折現比較實際」、「要應徵」、「這公司好深得員工的心」。亦有人估計該間霸氣公司是錦鋐企業有限公司，而樓主亦回覆稱是。

錦鋐企業有限公司有40年歷史，一直用最新科技製作鋁窗、鋁帷幕、鋁板牆、鋁擠型及各種鋁製品，最近亦在桃園增建新廠，加速各步驟的製造程序。該公司在台灣業界首屈一指，經營秘訣是與員工分享盈利，除了年終獎金外，更向員工發放端午節、中秋節、五一勞動節等節慶禮金及生日禮金，為員工提供良好福利，令員工更加賣力工作。

（fb群組「爆廢公社公開版」）