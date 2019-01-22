貓兄弟BB被棄獲義工暫養公司　同事輪流餵奶　網民讚好老闆很有愛

「大難不死有後褔！」有網民日前在facebook分享一件窩心暖事，指最近接收了兩隻被遺棄的貓BB，當了奶媽，還帶這兩兄弟回公司一起上班，方便餵奶照顧牠們，一個多月後「大個仔」，可以拿回家養了。樓主大讚老闆這段時間容許她帶貓BB回公司，「如果唔係一早餓死喇」，感嘆「好老闆同好老公一樣，好難搵！」又指同事都接受兩兄弟，還會幫忙輪流餵奶，很有愛。

林小姐上載多張貓兄弟在公司的生活照，只見開始時只放在一個A4紙箱，到最後一日已經要放特大紙箱。（fb「天下貓貓一樣貓群組」圖片）

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網民林小姐周日（20日）在facebook群組「天下貓貓一樣貓群組」發文分享，指兩隻貓兄弟一出世就被人放入紙盒在街上棄掉，幾經轉折找到她來當奶媽。在這個多月來，兩兄弟每天都能跟她上下班，日日遊車河，而且一班同事還會幫忙輪流餵奶換暖水袋，到現在「大個仔」不需要帶再回公司，同事都很不捨得這對「孖寶兄弟」。林小姐又上載多張貓兄弟在公司的生活照，只見開始時只放在一個A4紙箱，到最後一日已經要放特大紙箱，慨嘆「BB真係大得好快！」

樓主大讚老闆這段時間容許她帶貓BB回公司，「如果唔係一早餓死喇」，同事亦很接受牠們，還幫忙餵奶。（fb「天下貓貓一樣貓群組」截圖）

她又指，貓兄弟臨走前，老闆對牠們說，「你兩兄弟好好彩，遇到你奶媽執身彩，如果唔係一早凍死！」而林小姐則回應稱，兩兄弟的幸運，是遇到奶媽有個這樣好的老闆，「畀我帶埋你哋返工，如果唔係一早餓死喇」，並在文末感恩道「好老闆同好老公一樣，好難搵！」

林小姐接受《香港01》記者訪問時憶述，那天突然收到朋友通知，在彩虹邨街市有一對被遺棄的貓BB，當時她都猶疑過能否幫手照顧，「因為貓B實在要用好多時間同心機去湊」。林小姐就立刻傳訊息給老闆，詢問可否帶貓咪回公司，因貓BB需要兩小時餵一次奶，老闆竟二話不說答應，「仲話support加油！」，非常窩心。

她指早前貓BB每日跟她上班下班，因現在長大了，不用每一餐都餵奶，所以再沒有帶牠們回公司，而後日則送往新主人家中。

大批網民都大讚老闆很有心，「難得好老闆」，又感謝各位「大奶媽」同事的幫忙，認為公司上下都很有愛。

（fb群組「天下貓貓一樣貓群組」）