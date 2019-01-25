麥當勞廁所壞梘液機　奇怪告示稱「盡快恢復供應奶昔」引熱議

麥當勞奶昔消失，成為不少港人的回憶，但近日原來再次回歸？有網民近日於facebook發布相片，表示於屯門區一間麥當勞發現男廁貼出的告示，寫着洗手梘液機未能正常運作，但再細看下一句時驚見「我們會盡快恢復供應奶昔產品。」令事主非常詫異，不少網民更笑言：「終於知道奶昔係梘液整嘅！」 《香港01》向麥當勞查詢，獲回覆稱相關情況只是告示出錯。

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有男網民近日於fb群組「中伏飲食報料區」上載相片，表示他的朋友近日光顧屯門新墟的麥當勞快餐分店，之後於店內男廁望到洗手梘液機上貼出中英文告示，稱壞機未能正常運作。

事主續看告示，卻驚見下一句寫道：「我們會盡快恢復供應奶昔產品。」事主感到莫名其妙，於是就拍下相片。發布相片的樓主都不禁笑言：「有無人睇得明係咩玩法？」

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相片引起不少網民注意，他們對洗手梘液的成份大感興趣，「用洗手梘液機放奶昔，定其實洗手梘液就係奶昔？」、「每個字都識，整段都唔知點解唔明」、「原來我平時飲嘅係士多啤梨味洗手液」。但亦有眼利的網民發現，其實告示下方的英文翻譯並沒有出錯，只是中文字句有問題。

《香港01》向麥當勞快餐店查詢，他們表示其實是告示出錯，相關分店已為告示作出更正。他們亦指出，會提醒前線員工小心處理餐廳告示，確保資訊準確。

（fb群組「中伏飲食報料區」）