列9大新手爸媽湊B辛酸事　兒科醫生：忍不了別當爸媽

不少人戲言生仔應該要考牌，諷刺不少爸媽未有能力管教子女，常在facebook專頁分享育兒知識的台灣著名兒科醫生陳木榮，近日撰文列舉照顧初生兒的9大辛酸事，呼籲男女生小孩前先想一想，「如果你自認為沒辦法忍受這些事情，那你還不適合當爸爸媽媽。」帖文引起共鳴，不少人續寫更多「湊仔」難處，但強調孩子不是重擔，形容是「甜蜜的負擔。

台灣著名兒科醫生陳木榮，近日撰文列舉照顧初生兒的9大辛酸事，呼籲生小孩前先仔細想一想。（《BB來了》劇照）

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台灣兒科醫生陳木榮在facebook專頁「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」撰文，指生小孩之前，請先仔細想想會遇到以下9件事：

1. 你要從一個單身的帥哥美女，轉變成開始照顧小孩的爸爸媽媽。

2. 星期天，你想睡懶覺不想起床的時候，剛出生的孩子在一旁猛哭，怎麼哄都哄不停。

3. 大半夜，你睡得正熟的時候，你的孩子在旁邊咳嗽，咳到吐得滿床都是嘔吐物。

4. 你正在吃飯時，你的孩子大便了，光換尿布還不行，擦屁股的時候，那一坨大便實在有夠臭。

5. 工作不順利，想要直接放老闆鴿子，不爽去上班的時候，你的孩子又要買奶粉、又該買尿布了。

6. 事情很多，生活大小事都大亂的時候，你的孩子剛好在那時候生病。

7. 跟朋友約好，趕着出門唱KTV的時候，你的孩子在電梯中跟你說他想要大便。

8. 在網路上跟朋友組隊打線上遊戲的時候，你的孩子跑來亂按你的鍵盤，有時直接關掉你的電腦。

9. 出門玩得很累時，你的孩子在回家的半路上睡著，你要負責大包小包行李之外，還要把孩子搬回家。

陳木榮表示，這就是養小孩的日常生活，但「他是個孩子，他不是沉重的包袱」，呼籲男女們若自認為沒辦法忍受這些事情，那就不適合當爸爸媽媽，更指「如果你會因為上面這些事情毒打你的孩子，你可能不適合當人」。

網民分享更多湊仔辛酸事：

帖文引起熱議，上載數天已有超過1000次轉發，不少爸媽網民都非常有共鳴，紛紛留言寫下更多照顧孩子的辛酸事，如「每天都在baby shark和wheels on the bus，根本不知道現在流行歌曲是哪些」、「還有不能好好的大便……會有人盯着你！」有人亦指孩子不可掌握的狀況實在太多，「如果沒有心理準備請不要輕易生下他們」。

陳木榮接受《香港01》訪問表示，虐兒案件一直存在，不過最近被報道出來的特別多，始終當父母需要慢慢學習，更不應該仇恨小孩。他又不認同，新手爸媽就會容易埋怨或憎恨自己的小孩，指很多新手家長同樣非常疼錫自己的孩子。