【撞欄啦老豆】新手爸掛住影火車忘了孩子　寶寶皺眉委屈樣超可愛

新手爸爸照顧孩子，總會鬧出很多笑話。台灣一名媽媽近日在facebook分享生活趣事，只見照片中的爸爸忘形拍照，甚至忘了胸前的嬰兒，令囡囡頭部快要撞上欄杆，寶寶唯有自保地緊緊抓住，並露出委屈的皺眉樣子，非常可愛。照片瞬間在網上爆紅，不足兩天獲逾1.8萬讚好，網民紛紛留言稱「好哀怨的眼神」、「下秒應該是媽媽從爸爸的頭上敲下去」。

照片中的爸爸忘形拍照，甚至忘了胸前的嬰兒，令她的頭快要撞上欄杆，寶寶唯有自保地緊緊抓住，並露出委屈的皺眉樣子，非常可愛。（Cathy Lai提供圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/l7U1Y7t5LO

台媽Cathy前日（21日）在facebook群組「爆怨公社」分享照片，身穿黑衣的爸爸胸前背着寶寶，手拿着相機，忘形地埋首拍攝前方的景色，由於爸爸彎腰前傾，寶寶快要碰撞欄杆，唯有左手緊緊抓着近在眼前的欄杆，臉露委屈不滿的眼神，把眉毛皺成「八字」的一般。

Cathy在帖文中笑言，嬰兒為自保緊緊抓住欄杆，「媽媽彷彿看到了不可能的任務第一集的一張照片」。

媽媽表示，當時一家人正在多良車站遊玩，爸爸拿起相機等待着火車駛過拍攝美美的照片，才會出現這情況。（Cathy Lai提供圖片）

照片隨即爆紅，不少網民留言稱從寶寶的眉宇間，看出「擔憂與無奈」、「眉頭訴說心聲」，但另有人讚寶寶很淡定，「好像很習慣了」。

有網民關心照片後的情況，爆笑反問「爸爸還活着嗎？」，戲稱「我這樣做肯定被老婆敲掉」，亦有人幫口說「會幫揹小孩，會幫老婆拍照，這樣的好老公就不要嫌了」。

+ 6 + 5 + 4

媽媽Cathy接受《香港01》訪問時表示，她們早前出遊台東，當時正在美麗的多良車站，因那裏定時會有火車經過，所以爸爸就拿起相機等待着火車駛過，以拍攝美美的照片，才會出現這情況。

她表示寶寶是雙胞胎，現時一歲多了，爸爸平常要上班，故寶寶由媽媽照顧較多，只有晚餐和洗澡才是爸爸跟寶寶的相處時間，不過假日時全家都會出外遊玩。Cathy笑言，當時沒有怪爸爸的大意，因為寶寶看起來也不危險，只是姿勢太有趣了。