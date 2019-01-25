英婦下嫁羽絨被　稱「最安心長久的關係」　網民：夏天會離婚嗎？

寒冬之中誰不愛又軟又暖的棉被？不過英國一名女子竟將這份愛推到「極致」，竟然要跟自己的羽絨被「結婚」，而且更將舉辦盛大的婚禮，並規定賓客要穿睡衣參加，令人傻眼。有網民質疑她對羽絨被的愛，反問她：「夏天會離婚嗎？」

英國女藝術家賽爾里克要跟自己的棉被「結婚」。（Picasso and Anna YouTube 片段截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

49歲的新娘、女藝術家賽爾里克（Pascale Sellick）指，其婚禮將於2月10日下午2時於英國艾希特城舉行，之後亦有免費派對歡迎公眾參加，只要賓客們穿上睡衣及拖鞋，無論是睡衣、睡褲、睡袍和連身衣都可以出席，如果天氣太冷，他們更可以帶自己的睡伴如小熊公仔及暖水壺一同出席。

+ 2

英國女藝術家賽爾里克要跟自己的棉被「結婚」。（Picasso and Anna YouTube 片段截圖）

賽爾里克自身則會在婚禮上穿上絨毛睡袍及毛毛拖鞋，惟未有透露新郎（即羽絨被）將會「穿」上怎樣的被單登場。她直言，「我的羽絨被給了我世上最長、最堅強、最親密及最可靠的關係，因為它總是在我身邊守候我及擁抱我」，故希望大家可以來見證她與這個「最令人安心及長久的伴侶」的聯婚。

賽爾里克又透露，她與她的「伴侶」將於婚禮之後，到當地一間宜家傢俬睡房部享受她們的兩周蜜月假期。不過賽爾里克的婚訊一出，不少人都認為她是在嘩眾取寵，為其個人藝術展作宣傳，亦有人質疑她的愛是「季節限定」，「如果羽絨被破了要換新的，這算出軌嗎？」、「夏天難道要離婚？」

賽爾里克並非第一人與物件、虛擬人物甚至是建築物結婚。去年日本有一名男子與二次元人物「初音未來」結婚，而2011年及2012年韓國亦有男子與動漫抱枕成婚，有瑞士女子更於1979年「嫁」給柏林圍牆，當圍牆最終被拆毀時，她只能怒吼：「他們切斷我的老公！」

（SWNS、鏡報）