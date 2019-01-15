婚禮變噩夢！切餅先知結婚蛋糕用發泡膠做　菲律賓新娘崩潰爆喊

一場完美婚禮是不少新人的夢想，過程中任何出錯都會令新人崩潰不已。早前一對菲律賓新人花14萬披索（約2.1萬港元）聘請婚禮策劃統籌，豈料婚禮完全不似預期，最後更被一個「蛋糕」徹底摧毀。婚禮當日他們在教堂行禮後移師宴會廳，卻發現場地空空如也，他們被迫臨時向隔壁餐廳補訂食物，其後切餅時更發現結婚蛋糕由發泡膠製成，新娘立即崩潰痛哭，氣得她報案求助，指控婚禮策劃涉嫌欺詐，「我竟然付錢讓她摧毀我的婚禮，她是個騙子。」

圖中可見蛋糕是由發泡膠砌成的。（網上圖片）

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菲律賓26歲的新娘Shine Tamayo和40歲新郎Jhon Chen上月在菲律賓帕西格舉行婚禮，惟婚禮不以如期，最後演變成鬧劇。一對新人對婚禮很重視，他們特別花了14萬披索（約2.1萬港元）請婚禮策劃Krissa Cananea統籌婚禮，主要幫忙佈置場地和準備當天的食物。

當日兩人在教堂的結婚儀式結束後，移師至宴會廳時，卻發現場地沒有任何食物可以招待客人，他們被迫臨時到隔離餐廳買食物和飲料。這還不是最可怕的情節，當新人砌開蛋糕時，驚訝蛋糕居然是用發泡膠做，氣得新娘掩面痛哭，並氣得報警結束婚禮。

「我竟然付錢讓她摧毀我的婚禮，她是個騙子。她總是問我拿錢，我付足了錢，因為我希望婚禮是完美的。」新娘事後仍無法平息怒氣，她指不會接受婚禮策劃Krissa Cananea的道歉，只想她坐牢，因為對方破壞了她最珍貴的婚禮。當地警方表示，Cananea因涉嫌欺詐而被問話，他們考慮就事件控告她。

（綜合）