【帽事嘅】台妻不知丈夫結紮　偷食上司後懷孕　報喜即被揭婚外情

台灣一男子與妻子誕下2名子女，原擁有幸福家庭的他，早前秘密進行結紮手術，但沒告訴妻子，沒料3個月後妻子突稱懷孕，他心知不妙，於家中安裝閉路電視，揭發妻子與她公司主管在家幽會，確認戴綠帽後怒告兩人通姦，最終雙方和解完事。

台灣一男子秘密進行結紮手術，3個月後妻子突稱懷孕，他心知不妙，終發現妻子一直與她公司主管經常幽會。（示意圖，GettyImages）

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該洪姓丈夫與33歲妻子及其2名子女居住在台灣新北市，洪男去年5月到醫院進行結紮手術，沒有告訴妻子，沒料同年9月，其妻突「報喜」稱懷孕，丈夫回想過去2個月都沒有親密行為，加上已經結紮，即時察覺到妻子有異，於是偷偷地在家中安裝閉路電視，以查明真相。

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果然如洪男所料，原來自8月開始，妻子多次帶同34歲吳姓公司主管回家幽會，閉路電視拍到其中一次幽會過程，兩人先在客廳有親暱行為，隨後更走進房間。

洪男拿着這重要證據向妻子攤牌，對方得知東窗事發，於是立即到婦產科診所做手術進行人工流產，但堅持拒為胎兒檢驗DNA；吳男亦主動找洪男下跪道歉，惟洪男無動於衷，堅持告2人通姦，最終雙方達成和解協議才撤回起訴。

（台灣東森新聞）