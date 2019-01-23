台人妻稱「不會告妳只想知道真相」　捉姦後反口告小三　結果超慘

台灣女子「小蘋」（化名）被控與有婦之夫許男性交，經許的妻子「小美」（化名）提告，被檢察官以妨害婚姻罪起訴，法官審理時，「小蘋」提出「小美」在提告前兩人對話，「小美」說「我不會告妳的，我只想知道真相」，法官認定「小美」已饒恕小三，喪失訴訟權，判決案件不受理。

法官強調，經配偶縱容或「宥恕」（饒恕）者，不得起訴。（Gettyimages／視覺中國）

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法官強調，妨害婚姻屬告訴乃論（須有被害者提告才受理），犯台灣刑法第239條之通姦、相姦罪，其經配偶縱容或「宥恕」者，不得提告。所謂「宥恕」 指於通、相姦事實發生後，予以寬諒不追究。告訴人一經宥恕，訴訟權即已喪失，不能因後來反悔而回復。

檢方起訴指出，「小蘋」明知許男是「小美」的丈夫，卻於2016年10月至2017年8月間，連續在汽車旅館發生4次性關係，至2017年8月24日，「小蘋」以通訊軟體「LINE」傳送訊息予「小美」告知她與許男發生性關係而懷孕，經「小美」提告，檢方將「小蘋」起訴。

大婆在LINE向小三說：「我不會告你的，我只想知道真相。」圖為示意圖，非當事人。（Getty Images）

法官審理時，「小蘋」提出在「小美」未提告之前，她與「小美」之間的LINE對話，「小美」說「我不會告你的，我只想知道真相」、「我一直跟妳說我不告妳啊，只要妳不要一直吵了，妳一直將事情揪糾結在這」。

法官從兩女的對話查出，「小美」詢問「小蘋」有無與其夫發生性行為時，「小蘋」表示可能會吃上官司，「小美」立即表明「我不會告你的，我只想知道真相」，明確告知「小蘋」，只要將事實真相告訴她，縱然確實與其夫有相姦行為，亦不會對「小蘋」提告，對「小蘋」有事後宥恕之表示。

小三仍害怕對方提告，一再詢問大婆說：「你會不會告，我要你的承諾」。圖為示意圖，非當事人。（Getty Images）

後來，「小蘋」仍害怕對方提告，一再詢問「小美」說「你會不會告，我要你的承諾」、「我怎知你哪天不爽想到又要告」，小美則一再表示「我不像妳」、「我說過了我不像妳」等語，表明之後不會再對「小蘋」提出告訴，足見事後已原諒「小蘋」，不再追究。

因此，法官認定「小美」於告訴前，即對「小蘋」表示不會提出告訴，予以宥恕，訴訟權即已喪失，不能因後來反悔而回復，所以判決公訴不受理。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】