台女遠嫁俄羅斯　稱遭出軌夫逼進精神病院 　孩子認「小三」做媽

為愛遠嫁異鄉，已犧牲不小，若發現丈夫有外遇，絕對是墮進人生低谷。一名台灣女子跟在台生活的俄羅斯男子結婚，育有1子1女，原來過着幸褔的婚姻生活，直至近年丈夫工作不順利，一家人遂搬回莫斯科居住。怎料丈夫竟然有外遇，更讓第三者登堂入室，甚至利用她不懂俄文的弱點，將她送進精神病院，還不讓她見孩子。台女最後只好採取法律途徑，並在facebook專頁「我的俄羅斯丈夫和他的第三者My husband & his mistress」記述過程，事件因而曝光。

板主回台探親後，發現丈夫有外遇，他更讓第三者登堂入室。（fb「我的俄羅斯丈夫和他的第三者My husband & his mistress」圖片）

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「我的俄羅斯丈夫和他的第三者My husband & his mistress」板主在專頁指出，丈夫在台灣的工作不順遂，在經濟壓迫下，一家四口在前年初搬到莫斯科，同年10月，她帶孩子回台灣探親，隔年2月回到莫斯科時，就發現丈夫行為有些反常，如下班後經常以「留在公司晚餐」、「留在公司運動」為由晚回家，手機也很常聯絡不上，回家後則是不斷傳訊息聊天，「女人的第六感告訴我，先生八成是外遇了」。不論她怎麼詢問，丈夫都矢口否認，有天晚上睡覺前，她又提起了這個話題，豈料丈夫突然用力打了她一巴掌，「我當場痛得大哭，躺在我旁邊的女兒嚇哭了，兒子也跑過來問為什麼爸爸要打我？」這位在大家眼中的模範丈夫，瞬間成為有暴力傾向的人。

外遇的事情曝光後，丈夫開始不經她同意，帶小孩出去和第三者見面，更曾經在板主帶2個孩子去公園玩時，趁她不為意用玩遊戲方式把兒子拐騙走。有次第三者甚至直接找上門，與丈夫和2個孩子出門，後來一同返家，最離譜的是「丈夫竟要求我煮晚餐給他們吃，我告訴他這裏沒有她的晚餐，請他們自己出去吃，第三者卻堅持要留下來，以一副勝利者的姿態坐在我家悠哉的喝茶聊天」。

台女在facebook專頁「我的俄羅斯丈夫和他的第三者My husband & his mistress」記述過程，事件因而曝光。（fb「我的俄羅斯丈夫和他的第三者My husband & his mistress」截圖）

其後，丈夫利用板主不懂俄文的弱點，在去年7月底兒子生日當天，將她送進精神病院，事後她與俄羅斯友人查病歷，發現「病人自述」欄目全是空白，最後診斷結果卻判定為「精神分裂症」，讓她覺得事有蹊蹺，「沒有任何病人自述，醫生怎能憑丈夫的片面之詞大膽做出『精神分裂症』的結論？實在令人匪夷所思」。從此，丈夫向所有人宣告她的「病史」，因語言的隔閡，令她無法反駁，直至8月中旬，丈夫來接她出院，稱家裏不再歡迎她，要她住婆婆家，還謊稱護照扣留在醫院，但事後才得知全在丈夫身上，「就在身上沒有護照、手機和鑰匙的情況下，我被軟禁了2天」。

賤男曾以俄羅斯籍人夫身分上台灣綜藝節目。（fb「我的俄羅斯丈夫和他的第三者My husband & his mistress」圖片）

丈夫又用盡方法阻撓板主見孩子，包括不讓孩子上課，當她詢問孩子所在時，丈夫卻回答：「法律沒有規定一定要告訴妳孩子在哪裏」。在忍受不了下，板主決定離婚，目前程序正在進行，雖然法律上他們還是夫妻，但丈夫早就將她逐出家門，甚至要孩子認第三者做「新媽媽」。板主又補充指，奶奶從頭到尾都支持自己的兒子和第三者的作為，還曾經幫忙藏小孩，這讓她擔憂：「如果讓這些人來教育我的孩子們，那豈不是完了？」現在她只希望正義可以還她一個公道，「讓小孩可以回到母親的身邊」。