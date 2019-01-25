【滿布尿漬】可疑男出沒希慎育嬰室　遇港媽追問即反駁：你理得我

有港媽今早（25日）欲使用銅鑼灣希慎廣場內的育嬰室時，發現內裏有人正在使用，於是她在門邊詢問需時多久，沒料卻是一把男聲回答，港媽聲稱對方表示使用10分鐘，一名可疑男子推門而出，更惡言相向，嚇得她立即拍片紀錄，又指育嬰室內滿布尿漬，臭氣熏天，遂向商場管理處匯報，並發文提醒其他人留意同類事情發生。事件觸怒網民，斥責該男子無公德心，擔心有人濫用育嬰室。 《香港01》就事件向希慎廣場查詢，希慎表示會即時加強巡邏，及將在所有育嬰室外貼上告示，提醒訪客該處不可作育嬰以外的用途。

港媽指在希慎廣場內欲使用育嬰室時，發現有可疑男子正使用育嬰室。（網上短片截圖）

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該名港媽今早在facebook發帖憶述，表示今天（25日）早上，她到銅鑼灣希慎廣場使用育嬰室，詎料到達時發現門被反鎖，於是她上前敲門詢問裏面的人會用多久，「點知係一把男人聲，話10分鐘」，於是她懷疑育嬰室內是一名男子，又注意到房內無嬰兒的聲音，非常可疑。

片刻後，一名男子從育嬰室內推門而出，嚇得港媽立即拍片紀錄。從短片可見，該男子身型肥胖、身穿格仔裇衫短褲、戴黑色太陽眼鏡。男子急步離開，港媽遂質問對方，「點你喺入面嘅先生？」他冷冷地回應：「黐線！你理得我！泵奶啦你！」

令港媽更「火滾」的是，她表示育嬰室地下和櫈上滿布有尿漬，「成個地下都係尿，凳上面全部都係尿！個檯面全部都係紙巾！！！間房臭㗎！」她更擔心安全及衛生問題：「認住呢個男人呀！以後D（啲）小朋友點用？」港媽在帖文表示她已向商場管理處反映，提醒大家注意，避免有同類事情發生。

大批網民得知事件後表示驚訝及憤怒，斥許多人缺乏公德心，育嬰室應該要很乾淨，不能被人當厠所使用；又有人擔心可疑人士進入育嬰室會有安全風險，「最驚佢裝cam」；亦有媽媽分享育嬰室被濫用經驗，「我有幾次抱住bb喺門口等咗好耐，就算bb喊，佢哋都唔理，點知開門出嚟係男人或後生女人試衫」、「職員會當間房係飯堂，休息室，無論 BB係出面點哭，等幾耐一於少理」。

《香港01》就事件向希慎廣場查詢，希慎表示為避免同類事件發生，商場有關方面已即時加強巡邏，及將於所有育嬰室外貼上告示，提醒訪客該處不可作育嬰以外的用途。另外，商場正積極考慮採取不同措施，讓育嬰室僅供有需要的人士使用。