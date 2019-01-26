【逆齡母親】台女曬50歲媽媽「年輕美照」　網民激讚：是女神啊！

保持青春是不少女士的終生夢想，台灣近日網上瘋傳「媽媽年輕時」熱潮，許多網民把自己母親的美照上載到討論區，發現當有不乏美少女。近日有網民跟隨熱潮發文，表示母親猶如「永不會老」，即使已經50歲，樣子仍像妙齡少女，隨即引來大批網民注意，大呼「是凍齡女神啊！」

女網民近日跟隨網上的「媽媽年輕時」熱潮，於Dcard討論區發布相片，原來她母親由20多歲到現時50歲，樣貌猶如未變。（Dcard圖片）

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有女網民近日跟隨網上的「媽媽年輕時」熱潮，於台灣討論區「Dcard」發布相片，表示：「我老媽也是很猛，覺得難過。」原來她母親由20多歲到現時50歲，樣貌猶如從未改變，依然青春可人。樓主更稱，母親很少化妝，即使素顏仍容光煥發。

年紀輕輕的樓主見到母親逆齡樣貌，亦自卑道：「我肯定是垃圾場撿來的！」帖文後來獲逾2萬個讚好，大批網民都感到不可思議，「不管幾歲看起來都像20多」、「太違反自然定律了」、「完全沒老反而逆生長」、「求媽媽保養術。」

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有網民更笑言很妒忌樓主的爸爸可以有一個凍齡老婆，「現在出門應該常常被大學生搭訕吧？」又有人問若果兩母女一起外出，「有沒有人說你們兩姊妹？」

樓主回應網民留言，解釋母親也是個愛吃東西的普通人，也沒特別保養自己皮膚，「最重要的是有個很疼她的老公」。有人隨即說女人美貌不變一定是嫁了個好丈夫，「因為你爸爸能給她幸福，快樂就是保持青春的方法啊！」

（Dcard討論區）