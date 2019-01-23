台男驚見32年前糧單　較現時最低工資還高　網民：薪資倒退30年

時代變，港人月薪不變，台灣年輕一代同樣面對這個問題。受「22k」政策拖累，台灣大學生畢業月薪被鎖定約2.2萬台幣（約5600港元），令年輕人怨聲載道。日前，有網民找出一張32年前的糧單，發現當時領到的薪金居然有2.4萬台幣（約6100元），比現時的畢業生還要高。網民紛紛埋怨「薪資倒退30年」，嘆道：「別再酸年輕人為啥不買房了……不容易啊。」淡淡哀傷令香港年輕一代感同身受。

有台灣網民找出一張1986年12月31日發出的糧單，驚覺當時的人薪酬有2.4萬台幣，比現時最低工資要高。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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台灣一名男網民近日在facebook群組「爆廢公社」分享一小角紙片，寫道「無意間發現30年前的薪資，但只有一小角」，從照片所見，這張糧單發於民國75年（1986年）的12月31日，「應發數小計」是24235台幣（約6100港元），即距今32年的人工比現時台灣新一代的「22K」還高。

「22k」政策正確名稱是「大專生畢業生至企業職場實習方案」，由政府向每個畢業生補助2.2萬新台幣加醫保，讓企業聘用畢業生，增加就業率。然而，許多企業直接將畢業生人工定於2.2萬台幣，之後更成為了畢業生薪金指標，令近10年許多台灣行業的起薪點停在「22k」上，成為低薪魔咒，今年初才將最低工資調整至23100台幣（約5800港元）。

因此許多網民見到32年前的工資後都深感失望，「換算現在超過7萬了」、「當時兩萬四應該很夠用，現在可能四萬二也不太夠」。有網民就分享台灣的人工不變，但物價卻有升無跌，「我記得國小一台機車大約3萬……長大後自己工作了，機車變成7、8萬，在那個時代，一間公寓200萬內」。

不過，有人指出2.4萬台幣工資在32年前來說算高，但就有網民指自己媽媽以前做製衣工作，「我媽在家車衣服一個月3、4萬不是問題，但是時代在變但薪水……」又有網民說自己20年前從軍隊退役，「第一份工作是電腦門市店員 28000（薪金）」，薪酬停滯令人唏噓。

（facebook群組「爆廢公社」）