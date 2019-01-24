尾牙火辣辣　台男獲性感女郎坐大腿兼雙胸埋臉　開心過後下場超慘

尾牙一波波的來，有什麼需要「預先防範」的嗎？台灣網友的尾牙影片也許可以給你一點提示。一名男性網友星期天吃尾牙時享受了特別的桌邊服務，開心的畫面也被錄影存證下來。半醉半醒間回到家的他發現自己進不了房門，這個狀況已經持續了三天，他只好發文求救：可以幫我嗎。

台男尾牙上享受「特別服務」的情景被錄影存證↓↓↓

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網友在「爆廢公社」上PO出了自己吃尾牙的影片，一名僅著薄紗的長髮女郎坐在他的大腿上，並將他的頭埋在自己胸前「洗臉伺候」，他別開臉後面對鏡頭的表情只能用非常開心來形容。他的發文內容對比之下並不開心，表示尾牙爽完結果「已經三天沒有進房間了」，要網友們幫他想想辦法。

網友們看了影片反應不一，有些人羨幕表示「別人的春酒都不會讓我失望」、「看你笑的很嗨燻阿」，但也認為「誰都幫不了你……」、「有進家門不錯了」、「還能發文算是命還在」，推理目前三天進不了房間只是開頭「再等三十天吧」，等進了房間之後更有戲「老婆枕頭下的剪刀不知道等你多久了」。

有人發出嘆息「這就是洗臉的後果」、「早知如此，當初應該放開點」，提供唯一的解套方式「把年終獎金全部上繳安太座吧」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】