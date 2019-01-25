擇偶條件「每日做愛28次」　泰女富商曬整容相招第15任丈夫

泰國富婆莉娜（Leena Jungjanya）言行相當出位，過去曾在電視公開徵婚，要求對象年約25歲、身高1.8米以上，更要有「每日做愛28次」的能力。2年間，她的老公由第9任換到第14任，最近她又與第14任老公分開，並再次徵求伴侶。

去年10月莉娜貼出自己眼部浮腫的照片。（網上圖片）

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現年60歲的莉娜，是泰國女企業家，經營化妝品生意。2年前與第8任丈夫離婚後，曾在電視公開徵婚，更開出有6塊肌、年約25歲、身高1.8米以上、體重70公斤以下的條件，最重要的是能「每天行房28次」，平均每51分鐘就得做一次，結果引來超過5萬人報名，當中不乏大學生。莉娜從中找出第9任丈夫蘭希（Rangsee），還高調帶對方上節目。不過，才過半個月，莉娜又「換畫」了。

2年內，她已經換到第14任老公，去年10月她貼出自己眼部浮腫的照片，令有人懷疑她遭新丈夫毆打，她之後解釋是進行了眼部注射，她稱待消腫之後就會變成一個像30歲的女子，相信一定會變得年輕貌美，「說不定還會再找10個丈夫」。

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莉娜在網上發出自己最新的照片，看起來似乎年輕了十幾歲，不過不少人質疑是Photoshop修圖的效果。（網上圖片）

近日，有傳莉娜和第14任老公分開，莉娜亦在網上發出自己最新的照片，令不少人驚呆了，照片中的她臉部緊緻，看起來似乎年輕了十幾歲，不過不少人質疑是Photoshop修圖的效果，相信正密鑼緊鼓的尋找第15任丈夫。

（綜合）