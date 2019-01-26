連登巴打搭小巴執名牌戒指　網民集氣終尋失主：好人有好報啊！

搭乘公共交通工具時，不時會遇到冒失的人遺留個人物品在車廂。有巴打近日於連登討論區撰文表示，搭乘小巴時發現有人不小心遺留了結婚戒指，如無人認領就會去警局報失。一眾巴絲打隨即集氣廣尋失主，最終被一名絲打發現認出戒指屬於其親戚，不少網民大讚多得樓主好心，讓主人可失而復得。

有巴打近日於連登討論區撰文表示，搭乘小巴時有人不小心遺留了結婚戒指，無人認領就會去警局報失。（連登討論區圖片）

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該巴打昨日（25日）搭小巴時，發現有人掉了一隻戒指在車上，他撿起查看，發現原來是一隻相信是名牌卡地亞（Cartier）款式的結婚戒指，並且內有刻名，相信對失主來說有非常大的意義，於是決定在討論區發布相片尋找失主，並指「如無人認領，聽日拎去警局」。

帖文引來一眾巴絲打關注，有人建議樓主同時在facebook的各大群組發文，以讓更多人看到，或向卡地亞提供戒指上的名字及編號，以尋回失主。雖然尋人就如大海撈針，但竟然很快就有網民找出相信是女失主於facebook上發布的尋戒指啟事，稱「本人昨日從元朗出荃灣再去葵芳時，發現戒指不見了，入面有刻字，如有拾獲，請告訴我，謝幫忙」，而啟事中的戒指相片，與樓主拾獲的戒指款式相同。

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有網民曾詢問為何樓主不將戒指交給小巴總站的職員，樓主即解釋曾見過有職員順手牽羊，擔心今次又再發生同樣事件，於是寧願靠自己及網民的力量尋回失主。

其後很快有絲打在帖文下留言與樓主相認，表示戒指的確是屬於她的阿姨，更道謝指：「唔該晒巴打，佢已經聯絡咗你，願樓主長命百歲，全家平安！」其他網民亦紛紛留言大讚樓主無私及熱心，「好人好報啊」、「居然相認到」、「連登有愛」、「第一次見證連登搵得到失主」。

據樓主提供的相片可見，該隻戒指相信是鑽戒名牌「Cartier（卡地亞）」的「LOVE」系列18K玫瑰金戒指，官方售價為8000港元。如是同系列18K玫瑰金單鑽戒指，售價則為1.52萬港元。

（連登討論區）