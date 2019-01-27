台劣客嫌汁少　仲限時間要求退款　食肆忍無可忍反駁獲逾萬人支持

「忍一時得寸進尺，退一步變本加厲」。台灣一名無理客人透過facebook私訊食肆投訴稱本身要求食物多汁，但仍認為汁少太乾，向侍應反映，不獲對方即時處理，亦不覺得對方有道歉，更列明退款200新台幣（約50港元）的限期。食肆起初道歉、解釋及表示願意退款，但最終被對方無理行徑惹怒，雙方展開激辯，劣客揚言會鬧上傳媒，更在食肆fb留下負評，令食肆公開雙方對話內容自保，直指有客人「自認是上帝，寧可不賺你的錢」，獲得1.5萬名網民支持。

台灣一名客人私訊食肆提出無理要求及投訴，激得食肆反擊，獲得1.5萬人支持。（新丼 fb圖片）

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霸氣反擊的食肆是位於台北長安西路的丼飯專賣店「新丼」，前日（25日）凌晨上載多張對話截圖，可見有一名客人早前透過fb私訊新丼詢問菜單、價錢、營業時間及會否提供生日優惠及禮物，新丼一一解答，解釋雖然沒有生日優惠及禮物，但正在做fb或instagram打卡優惠，對方表示大前日（24日）下午將會前往用膳，建議新丼日後可以提供生日優惠招待。

至大前日晚上7時許，該名客人再次私訊新丼投訴稱，自己特意乘車前來，下單時已經向侍應要求芝士牛肉飯多汁，但不滿仍然汁少太乾，於是向侍應反映情況，但侍應忙住招待其他客人，沒有即時處理，該名客人亦覺得侍應「沒有很抱歉…服務態度很差勁…感覺超差」，更提議「應另給一碗汁由客人自己加添」，甚至要求退款200新台幣（約50港元）。

台灣一名客人私訊食肆提出無理要求及投訴，激得食肆反擊，獲得1.5萬人支持。（新丼 fb圖片）

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新丼本着「和氣生財」先記下對方的帳戶資料，再要求該名客人描述他口中「差勁侍應」的容貌，經了解後，解釋侍應的確有按其要求勞煩廚房多汁，他們照足要求去做，「當然不會覺得抱歉」，如果客人仍然認為不夠，可以再要求加汁，當時已經沒有向他收取服務費。

但該名客人反駁，侍應基本態度是聽到客人有上述反應，「都會先說『抱歉』…（自己）要求不會不合理」，亦指「服務好壞是客人所認定，不是自己說自己對」，更要求新丼昨日中午12時前需要退款，一旦完成程序便需要告知。

新丼反駁指侍應「沒有做錯」，並表示店內有收音紀錄設備，可以事後翻聽，如果職員有錯，店方願意退款，但「如果沒問題，不接受這個退款原因」，更指侍應「也是需要尊重」，「願意退款不是承認錯誤」，但「需要時間處理」，亦並非欠債，下周一（28日）才會完成退款，擺明退款目的只是息事寧人，純粹用錢打發麻煩客人。

台灣一名客人私訊食肆提出無理要求及投訴，激得食肆反擊，獲得1.5萬人支持。（新丼 fb圖片）

無理客自認一直客氣，轉而斥責新丼負責人無誠意，店方服務態度差劣，所以員工態度一樣差，更突稱在新丼食完飯後肚瀉，要求注意衛生，甚至揚言向媒體求助，新丼指「對於有禮貌的客人，我絕對100分禮貌」，更反問「客氣在哪…願意退款，還限定日子」，直斥對方「得寸進尺，咄咄逼人，一點都不尊重人…我們也不需要尊重你」，因其惡劣態度及無理要求，決定不會退款，更指若有不適，可以進行身體檢查證明是否店方衛生出錯，更要求對方盡快向媒體求助，釐清事實。

該名客人最終負評新丼，在其fb專頁留言批評店方及職員態度差劣及有衛生問題，逼得新丼公開雙方對話內容自保，直指對方不實指控，亦指「不是針對這位特別的客人，服務業是要以客為尊，但僅限於互相尊重的客人…偶爾會遇到花錢就自認是上帝的客人，我寧可不賺您的錢也別來欺負我們家員工」，最終有人自行刪除負評，帖文更獲得1.6萬人支持，留言批評該名劣客「擺明只是要吃霸王餐，就是看準服務業好欺負…不用太理會」、「支持老闆」等。

（綜合）