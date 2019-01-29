父債肉償　「他任由我被姦全身血」　日黑幫頭目女兒刺青洗底

51歲的天藤湘子一頭時髦的棕髮，臉上化着精緻的妝容，外表與其他同齡的日本女性無異，又豈會有人料到，長袖上衣下面是布滿全身的刺青，背後更隱藏一個在黑幫家庭成長的悲慘故事。

天藤湘子身為黑幫老大女兒，成長時不但沒有外人所想像的呼風喚雨，反而飽受虐待。（路透社）

當了5年性奴 慘被毆至毀容

天藤湘子的父親是日本黑幫的一名頭目，耳濡目染的她年少就經常打架吸毒，長大後也「自然地」加入黑幫。日本黑幫中的女性地位非常低微，有不少黑幫成員會強逼妻女「服務」其他成員以還債或表示忠誠。

天藤湘子是其中一名受害人，她在自傳《流氓的月亮：一個黑幫分子之女回憶錄》（Yakuza Moon: Memoirs of a Gangster's Daughter）中提到少女時期，父親任由債主和其他黑幫成員強姦她，即使看到她「渾身是血和瘀傷」也置之不理；黑幫成員會提供她毒品以便掌控，如是者，她過了5年的性奴生涯。

在江湖路上，天藤湘子做過數名「大哥」的女人，但每個男人都對她拳打腳踢，她曾被摑穿耳膜，骨折更是平常事；有次還慘被打至毀容，要接受整形手術。

她說：「每次認識一個新男人，我都以為他是不同的。我從前不懂吸取教訓，他們（施暴後）哭着說對不起，我就會原諒他們。」

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離婚後盡力做個好媽媽

19歲那一年，天藤湘子被父親的債主注射藥物後強姦，復被打至瀕死，她躺在破舊的酒店房間裏，腦海只有一個念頭：「我不想死在這種地方」，終於下定決心逃離黑道。

別人加入黑幫紋身，天藤湘子卻是為了告別黑幫而紋身；她在肩背、手臂和雙腿刺上龍鳳，最特別的是後背正中心有一個咬着匕首的日本藝伎，代表著當年反叛的她。

天藤湘子在炎炎夏日仍穿着長袖上衣，因為日本社會將刺青與黑幫劃上等號，哪怕只是從袖口露出一絲紋身，也足以惹來歧視的目光。她表示，雖然自己今天已經成為一名作家，但仍然會因身上的刺青及個人經歷而被認定不是「好女人」，「日本社會表面看似平靜，底下卻是一片混亂，歧視無處不在。」不過，離婚後獨力照顧女兒的天藤湘子說，最重要的是自己會盡力做個好媽媽。