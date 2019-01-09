紋身學校教打鋼釘整酒窩　安徽女一試出事　校方拒賠：不包取釘

不少人為變美會考慮整容，內地一名女子早前到一間學校學紋身，有工作人員建議她在臉上打兩支鋼釘以整成酒窩，女子打鋼釘後卻痛得她難以承受，只能到醫院求診取出鋼釘。她事後向有關學校追討學費及取出鋼釘的手術費，但校方拒絕，稱只負責打鋼釘，不負責取出，學費一交亦絕不退回。

易女士聽從紋身學校在臉頰上打鋼釘，希望可以長出酒窩，不過卻因而出現不良反應。（網上圖片）

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安徽19歲易女士對刺青甚有興趣，去年5月在朋友介紹下，遠赴武漢在當地紋身學校「鐵木針」做學徒，學費為1.28萬元人民幣（1.46萬港元）。學校有工作人員向易女士提到，只要在臉頰上打鋼釘，時間長了就可能長出酒窩。易女士聽後十分心動，於是同意打鋼釘。

不過打完鋼釘後，易女士的臉即紅腫及極度疼痛，工作人員只稱是是正常現象，至10月易女士鋼釘已陷到肉裏，使她痛苦難耐，只能到醫院求診，醫生指她需要立即將鋼釘取出，因付不起3000元人民幣（約3400港元）的手術費，她即時聯絡校方望校方負責有關費用。學校獲知事件後只稱取鋼釘很容易，工作人員已可處理。

醫生表示，正規醫院於整容時一般會使用縫線的方法，使皮下組織凹陷形成酒窩，由於是可吸收線，所以大多不會有不良反應。（GettyImages/視覺中國）

該工作人員叫易女士買一塊鋒利的刀片，在鋼釘附近的部位劃開以取出鋼釘，惟事實上工作人員在其口腔內劃了好幾刀還未能將鋼釘取出，易女士沒辦法下只能打電話回老家向父母求救。

易女士父母即趕到武漢，帶女兒到醫院花5000元人民幣（約5700港元）做手術。易女士指自10月起已離開學校，學校應退回學費及支付她的手術費，不過學校拒絕了要求。

學校表示，理論上在臉頰打鋼釘可以長出酒窩，他們在易女士要求下確為她打了兩支鋼釘，穿釘時發炎也是常見的情況。學校強調他們「只管打不管取」，所以不會負擔易女士的手術費，另外學校亦提到他們有規定，學生繳費入學後，不論遇上什麼情況，都不會退回學費。

湖北省人民醫院整形外科醫生表示，釘子對於人體而言是異物，植入後可能會引起不良反應，正規醫院於整容時一般會使用縫線的方法，使皮下組織凹陷形成酒窩，由於是可吸收線，所以大多不會有不良反應。

（楚天都市報）