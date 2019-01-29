誤按開關狂震　台媽拿出「棒狀物」嚇壞老公：晚上陪你玩

不少夫婦或情侶為增加情趣，或會使用「工具」幫忙，不過一名台灣媽媽竟然公然在餐廳拿出來？日前該「大膽」台媽跟丈夫及兒子外出用膳時，發現手袋內有東西震動，她從袋內取出一支棒狀物疑似自慰棒時，嚇得丈夫搶走低聲說「別這樣明示，晚上陪你玩」，妻子即無奈解釋是兒子的用品，詎料丈夫竟大讚廠商夠創新，「一機兩用，多功能」，引來不少網民笑翻。

台灣一名妻子將一支小兒電動吸鼻涕機放在手袋內，並與家人出街用膳，其間不慎按到開關掣而震動，於是從袋內取出吸鼻涕機打算關掉，丈夫以為是自慰棒。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該台媽昨日（27日）在facebook群組「爆廢公社」發文，指日前將一支兒童用的電動吸鼻涕機放在手袋內，並與家人外出用膳，其間疑不慎按到開關掣而震動，樓主從袋內取出吸鼻涕機打算關掉。從相中可見，吸鼻涕機呈綠白色棒狀，機身為香蕉型微微彎曲，機身有一個電源按鈕，上方則有深色塑膠罩，最頂部則是矽膠製，造型非常奇特。

其丈夫見狀，嚇得誤以為是自慰棒，便馬上搶走及低聲向妻子說：「別這樣明示，晚上陪你玩就是了」，令樓主哭笑不得，並解釋這是兒子的吸鼻涕機，詎料丈夫竟大讚設計創新，「一機兩用，多功能」，讓樓主忍不住在帖文中留下一個反白眼表情。不少網民見狀紛紛留言指笑翻，更指其實是「老公在暗示」。

其實去年10月，台灣亦有一名男網民在fb群組「爆怨公社」發文指，發現伴侶有一支疑似粉紅色的自慰棒，開啟後會震動，而且能調較強度，坦言「男人的自尊心瞬間變脆弱」，但最終伴侶解釋是洗臉機，令到台男暗忖為何將洗臉機製造得好像自慰棒。

（綜合）