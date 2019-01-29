【酒後現本性】酒樽印有實用貼心標籤　網民笑指提示超警世

酒後宿醉令人痛苦不已，若醉後做出傻事，比前者更後悔。有網民近日發現，一個台灣生產的酒瓶上，竟印有非常貼心的產品說明，標籤寫道飲用後「請勿打給前女/男朋友」等的字眼，笑翻一眾網民，亦大讚「超警世」。

有網民發現酒瓶上的標籤印有貼心提示。（fb群組「爆笑公社」圖片）

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該網民在周日（27日）於fb群組「爆笑公社」上載相片，指近日發現有酒瓶的商品標籤很爆笑，分別提醒喝酒的人，「請勿放到洗衣機中攪拌」和「飲用後請勿打給前女/男朋友」，更提醒「酒後不開車，安全有保障」。

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帖子令大批網民爆笑不已，不少人認為這是一個貼心提醒，表示「覺得台式這種警告好親切貼心」、「良心商家！最好的建議！」；亦有人指出，「喝醉後誰會去看啦」，更改口號：「酒後不通話，安全有保障」。

喝酒的方式千奇百怪，有網民不解何謂「放洗衣機攪拌」，有人就解釋指，外國很流行把酒倒進洗衣機飲用，「搬一台新的洗衣機來，將所有調酒用的料倒入洗衣槽內。按洗衣（按鈕）開始攪拌，要喝飲料時按排水，從排水管接來喝」，適用於派對的場合。

（fb群組「爆笑公社」）