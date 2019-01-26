「你說過會等我長大」　姪女於叔叔婚禮攝鏡　問罪眼神笑翻網民

叔叔疼惜姪女平常不過，但眼見自己的叔叔被其他女人「搶走」，姪女生一下氣亦實在難免。日前，越南攝影師Nguyễn Văn Nam在一場婚禮上拍到一張照片，只見一個小女孩在一旁，斜眼盯着當新郎的叔叔，而叔叔亦低頭，微笑看着姪女。照片很快就在社交網站上瘋傳，不少人笑言姪女非常搶鏡，臉上表情仿佛在吃醋道「你說過會等我長大」，又認為姪女一定在想「今晚我一定要睡中間」。

越南一場婚禮上，新郎哥被姪女緊盯，兩人眉來眼去。(fb專頁「Why So Serious」圖片)

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照片可見，一對新人正面向父母，像是準備敬酒，而父母正背向鏡頭在櫃上整理禮品，這時一個束着孖辮的小妹妹卻在旁邊側着頭，雙眼緊緊盯着新郎哥，同時亦揚起嘴角表達不滿，尤如被叔叔辜負了一樣。原來這位小妹妹是新郎的姪女，當新郎哥感覺到身旁的「殺氣」後，亦偷偷地姪女微笑，從兩人的眉目之間，可以感受到當中的默契及親情。

攝影師Nguyễn Văn Nam將這張照片放到網上分享，更替小姪女寫下對白，說「他說過會等我長大的」，踢爆叔叔原來是個「負心漢」，令照片瞬間爆紅，上載短短一周已吸引逾6.7萬個讚好。攝影師又公開另一張照片，只見姪女木無表情地站在新人一旁，樣子非常傷感。

照片引來網民熱議，不少人說叔姪間其實非常甜蜜，但亦有不少網民拿他們來開玩笑，說「難度這是育成計劃」，指新郎其實在想：「我等妳長大，我也離婚了，剛好。」亦有較老練的女網民告誡小姪女，說：「妹妹，男人不可以完全相信。」

有人上載了新人的正面婚照，網民笑言嬸嬸這麼漂亮，姪女應該服氣了。(fb專頁「Why So Serious」圖片)

有網民更在fb找出了一對新人的正面婚照，發現叔叔原來是個帥哥，同情小姪女「難怪要興師問罪」。不過由於新娘亦是個美女，有網民則笑言：「嬸嬸那麼漂亮，只能服氣啦！」

（綜合）