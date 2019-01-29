台女誤遭萬能膠黐住手腳　爆喊樣惹網民垂憐：呆得可愛

三秒膠（快乾膠）黏性高，一不小心就可能被黏住。一名台灣張姓女子日前使用三秒膠修理物品，右手不慎觸碰三秒膠遭黏住，想以左手輔助，豈料連左手也一併黏住，之後她想向弟弟求救，三秒膠又滴到右腳，害她直接在浴室崩潰大哭。張女弟弟又好氣又好笑，將張女大哭的模樣錄下發網，許多網友頻誇「好可愛」。



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近日有一段影片在Facebook Group「爆廢公社」上引起討論，影片中可見，一名張姓女子在浴室中大哭，右腳抬上洗手台，錄影的人為張女弟弟，他不先幫忙張女，反而一邊錄影一邊大笑「史上最厲害的操作」。

張女解釋，當天她原是想修理物品，卻引發一連串的意外，她表示「右手黏住！左手來幫忙解脫！結果左手也跟著黏住！跑去廁所發現沒手能用！跑去找我弟站門口又滴在腳上，右腳指頭又黏住」，之後過程讓她十分絕望，才會開始崩潰痛哭，直說「我以為我死定了，我今晚要睡廁所了」。弟弟錄影完後，仍幫忙張女澆熱水，奮鬥一小時後，終於清理完畢殘膠。張女大哭影片意外引發討論，網友留「呆到很可愛」、「怎麼哭的那麼美」、「哭笑不得」，有網友表示，黏到三秒膠（快乾膠）泡熱水就開了，不用緊張」，也有人說「三秒膠黏什麼都不牢，就黏手最厲害」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】