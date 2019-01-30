退休夫婦「基本算術」破解彩票　10年狂賺2億　故事進軍荷里活

80歲的塞爾比（Jerry Selbee）住在美國密歇根州，與妻子在60多歲已經退休，享受人生。然而，擁有數學學位的他在2003年留意到一種新的彩票有「漏洞」：在無人中大奬的情況下，只要大量購入彩票就能賺錢。兩人用這個方法在10年內賺了逾2億港元，還成立了一家投資公司，招攬親友一起「搵快錢」。

趁大獎無人中 細奬「密食當三番」

這款彩票名為「Winfall」，規則很簡單：每張彩票的價格為1美元（約7.8港元），如果票上6個號碼全中開奬號碼，就能贏得500萬美元大奬，但與其他彩票不同的是，如果當期沒人中大奬，一般彩票的彩金會繼續累積，而「Winfall」卻會讓中了3至5個號碼的幸運兒攤分彩金。

由於莊家在沒人中大奬時會隨即作出宣布，洞悉玄機的人可把握時機，及時大手買入彩票就有機會中大量細奬。塞爾比形容這是「基本算術」，且很驚訝居然沒有其他人懂得藉此取巧。

他決定驗證自己的推論，第一次用3600美元買了大堆彩票，成功贏得6300美元；第二次用8000美元，同樣翻了近一倍。

塞爾比這才把重大發現告訴妻子瑪吉（Marge Selbee），二人開始投放更多時間和金錢買彩票，更成立了投資公司，讓親友也能分一杯羹。

跨州買彩票 用100小時人手核對

後來「Winfall」因為購買人數太少而停售，但塞爾比得知，1400公里外的馬薩諸塞州有一種運作模式相同的彩票「Cash WinFall」。

接下來的6年，在「Cash WinFall」的每一期，塞爾比夫婦都會駕14小時車到馬薩諸塞州，購買數十萬張彩票，然後待在酒店房裏10天，每天用10小時逐張人手核對。沒中奬的彩票累積達1800萬張，他們將之留為紀念，放滿了65個膠盒。

年過80的塞爾比夫婦接受電視節目採訪，講述這段不尋常的退休生活。（影片截圖）

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曾遭刑事調查 證實行為合法

《波士頓環球報》（Boston Globe）在2011年發現「Cash WinFall」的銷量高得驚人，偵查後披露事件；原來除了塞爾比夫婦外，還有一班麻省理工（MIT）的數學系學生以同樣手法從中獲利。馬薩諸塞州政府最後停售這種彩票，甚至展開刑事調查，不過結果顯示他們的行為是合法的。

塞爾比夫婦的公司總共賺了2600萬美元（約2億港元），而夫婦倆可分到800萬美元（約6276萬港元）稅前利潤。他們表示，這筆錢會用於裝修家居，以及作為6名子女、14名孫子和10名曾孫供書教學之用。

塞爾比和瑪吉已將自己的故事版權賣給電影製作公司，有望在大銀幕上重現這段奇妙經歷。

（綜合）