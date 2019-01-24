日本22歲美女與12歲男童性交被捕　網民肉搜發現是單親媽媽

此風不可長！日本一名22歲女子長尾里佳，在玩手機遊戲時認識了一名12歲男童，該名男童日前到訪長尾家中，不料期間兩人發生性行為，長尾之後因涉「強制性交罪」被警方拘捕。事件在網上引起轟動，有日本網民更成功「肉搜」到長尾的照片，發現她除了長相甜美，還是育有一名兒子的單親媽媽。

日本22歲女子長尾里佳因為與12歲男童性交被捕，有網民「肉搜」出她的照片。（fb圖片）

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據《NHK》報道，日本香川縣高松市年僅22歲的女子長尾里佳，日前與一名就讀小學6年級、住福岡縣的男童發生性行為。日本警方透露，兩人透過手機遊戲認識，21日晚上11時，男童前住長尾家中發生性行為。

長尾目前已被警方拘捕，她承認曾與男童性交，並被以強制性交罪起訴。日本傳媒指，由於日本法例規定，若疑犯與13歲以下男性或女性發生性行為，就算雙方兩情相悅，自願性交，還是觸犯強制性交罪。

長尾里佳經常上載自拍照，有人更發現她是一名單親媽媽。（fb圖片）

案件細節仍在調查，但事件引起日本網民關注，有人猜測二人玩的遊戲應該是「荒野行動」。還有部分網民成功「肉搜」出長尾的照片，發現她相貌姣好，facebook上放了不少自拍照，更有人發現她是一名單親媽媽，育有一名兒子，引起網絡關注。