台13歲女狂追37歲男網友失敗　謊控對方性侵　大叔暖心留言證清白

台灣新北一名13歲少女心儀37歲男網友，展開猛烈攻勢追求，但都被對方拒絕，一氣之下，竟跑去警局告對方性侵；男網友覺得委屈，堅決否認犯行，主動提出2人簡訊內容證明自己從沒有過非分之想，也找來朋友作證，經新北地檢署調查後，今天獲不起訴處分。

台灣新北市一名13歲少女心儀37歲男網友，展開猛烈攻勢追求，被拒絕後竟告對方性侵。圖為示意圖。（Getty Images）

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據了解，少女報警時稱自己和男網友是情侶關係，前年6月帶對方帶到朋友家後，就被上下其手。她指控男網友有摸她的胸部，並以手指插入她的下體，但提告並非對方違反她的意願，而是因為和對方吵架，然後對方把錯全怪在她身上，至於為了什麼事情爭吵，她已記不清楚，也拒絕驗傷。

偵訊時，男網友強調自己和少女只是普通朋友，並非情侶，堅決否認性侵犯行。他表示，少女曾經突然跑到他朋友家，為此還罵過她一頓。

男網友提出Facebook message證明少女曾對他猛烈追求，還稱自己跟其他人發生過性關係，想要以此引起他的關注，但他始終明確拒絕，甚至表示「一般人你揪做愛，早就接受了，但是他們真的愛你嗎？會像我這樣為了保護你而拒絕嗎？」他還勸少女「你要知道你要什麼，才會得到幸福啊」、「你要讓自己變更好的人」等語。

檢方調查，從少女和男網友的對話中看不出來2人曾經交往，而曾經收留2人過夜的朋友也證稱2人不是男女朋友，認定他們並非情侶。此外，少女雖在簡訊中提及自己曾與他人發生過性關係，但內容未曾提及與男網友發生性關係的經過，最後認定說法只有單一指述，罪嫌不足，因此偵結不起訴。

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