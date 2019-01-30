老公婚前警告：我阿媽好煩　港媽感激奶奶照顧周到：有人惜真好

婆媳糾紛簡直是千古難解的家庭難題，能有融洽的婆媳關係，就該好好珍惜。有港媽在facebook專頁「我的極品四大長老」分享個人經歷，她指丈夫在婚前已警告「阿媽好煩」，讓樓主做好心理準備。惟由拍拖同居到結婚，與奶奶相處時卻能相敬如賓。到樓主婚後懷孕生產，奶奶更全天候照顧周到，「日日煲去胎毒湯水俾我」、「一日嚟三次醫院」，令樓主非常感動，直呼：「有奶奶錫（惜）真好」。港媽公開感激奶奶，良好關係令網民羨慕不已，有人指婆媳問題是看各人品行修為，世事無絕對，一定要靠雙方去維繫。

婆媳糾紛簡直是千古難解的家庭難題，能有融洽的婆媳關係，就該好好珍惜。（《BB來了》劇照）

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帖文於周二（29日）在張貼到fb專頁「我的極品四大長老」，樓主稱很幸運至今都未與奶奶有婆媳問題，而早在拍拖初期，丈夫已說過未來奶奶「好煩」，當時她亦做好心理準備要面對。沒想到，未婚時與老公一家同住，奶奶她十分慇懃，更主動提出替她洗衣服，但因有內衣褲，樓主決定自己洗，但丈夫卻稱，從未見過媽媽如此勤力洗衣服。

樓主續指，會暗地裏付出努力，令大家減少爭拗，例如知道奶奶討厭做家務，她便凌晨3時悄悄抺地，「靜靜雞做左，又唔會俾佢覺得我投訴」。更難得的是，籌備婚禮時奶奶未有提出過多意見，「反而問佢好多嘢都話冇所謂，仲好多嘢又幫我哋準備」，老爺雖已留下一對龍鳳鈪給她，但奶奶仍怕不夠，又專程買多一條金鍊給她。

樓主在結婚不久後懷孕，奶奶為了她，由「一個月都唔煲一次湯」，變成「一個星期煲2、3次湯」，更努力上網查、問朋友學煲湯。當臨盤在即，奶奶更天天煲去胎毒湯水，當樓主拿着壺湯時，不禁覺得「有奶奶錫（惜）真好」。

有指婆媳糾紛是千年難解的難題。示意圖。（GettyImages）

自感幸運的樓主入院產子時，奶奶更是照顧得無微不至，每日到醫院3次，「朝早拎炒米茶，下午買野食，晚上再拎湯水」，令她感動又不好意思。惟丈夫再次提醒奶奶並不是想像中這般好相處，「好煩又容易投訴」，樓主樂觀地表示自己要好好享受無婆媳糾紛的關係，如有麻煩「就到時先算」。

帖文引一眾網民讚好，羨慕樓主有個對她儼如親生女的好奶奶，「好感動，替你高興，遇到好人」、「大家互相尊重，好好珍惜」、「唔好理99咩心態，最緊要肯幫你」，又勸樓主要珍惜愛護絕種好奶奶。

亦有網民認為，關係是相對的，「你99（奶奶）感受到你用心付出，然後都用心對你好」、「多一番欣賞，少一分計較。你對人好人對你好，好多嘢都係相輔相成的」；有人則指出，所謂的相處是將心比心，但婆媳問題還是要看各人品行同修為，又指別人的奶奶不會讓我失望。

（facebook專頁「我的極品四大長老」）