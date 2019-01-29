香港地結婚真係貴！連登仔列6個必要洗費負擔　嘆「諗都唔敢諗」

「無錢點結婚？」去年有機構調查指出，新人結婚開支增至約36萬元，拍婚照、辦婚宴、甚至買樓置業等開支都令不少人對婚姻卻步。有網民近日在連登討論區發帖，直指香港結婚昂貴，並列出6項男人結婚時要承擔的洗費，「幾個必要步驟都可以將個荷包變空」，感嘆「有時真係諗都唔敢諗」。帖文引起一眾網民共鳴，不足一天已獲得2000多個讚好，有人形容文章超警世，亦有人分享經驗指準備婚禮已用了50萬。

有網民近日發帖，直指香港結婚昂貴，並列出6項男人結婚時要承擔的洗費，「幾個必要步驟都可以將個荷包變空」。（連登討論區截圖）

有男網民在連登討論區以「男人同我入嚟，香港地結婚真係好昂貴㗎」為題發帖，指撇除小洗費，由準備結婚開始，「幾個必要步驟都可以將個荷包變空」。他首先指出第一步驟，「一隻求婚戒指10k up，你有冇錢？」樓主表示，買戒指前先要量度大小，儲錢後選一間高級餐廳，來一場「驚天地、泣隔籬」的求婚。

其後則是拍一輯至少一萬元的婚紗相，以及辦一場夠體面的婚禮，預算為50萬，樓主又分享辦婚禮的麻煩事，如擇良辰吉日、婚禮形式、禮服、囍糖、囍字、禮炮、利市、蛋糕、車隊、排場等，還要計算「一圍幾錢？請婚禮策劃師？你啲舊同學請幾多？」婚禮過後，還有「一次甜到蛀牙嘅蜜月」等着付款，至少5萬元，除了要選擇地點，「你識唔識plan行程？坐咩車？食咩？有冇旅途小驚喜？小浪漫？」

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男網民在連登討論區以「男人同我入嚟，香港地結婚真係好昂貴㗎」為題發帖，引起不少巴打共鳴。（《男人唔可以窮》劇照）

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另外樓主提到更實際的住屋問題，買樓至少要400萬元以上，「首期邊個畀？借到幾多？寫邊個嗰名？裝修風格？周圍資源配套？」 至於生小朋友，洗費已是無上限，還要計劃BB出世後誰來照顧，以及育嬰方法等。對於成家立室，樓主崩潰地指「好多嘢煩呀」，又稱「有時真係諗都唔敢諗」。

帖文引起熱議，不少人感嘆有共鳴，「辛苦晒巴打打咁大篇嘢警世」、「好同意樓主，所以唔打算結婚」，但有網民則認為樓主列出的價錢有錯，「求婚戒同婚照1萬，樓主似乎係乜都未經歷過」，有巴打分享個人預算，一隻求婚戒指已達10萬元，過大禮加禮金可近400萬。不過有人就認為，「大有大搞，細有細搞，可以唔搞」，亦有人「曬命」稱，求婚戒指沒有一卡，女友還要親自選擇自己喜歡的款式，「肯嘅，無卡都會結」。