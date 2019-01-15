【$5000埋單】超舊結婚表多怪項　蓮英買嘢$300　有姊妹叫阿強？

現時結婚單是酒席每圍動輒以萬元計，對不少準新人而言都是沉重的甜蜜負擔。近日有網民於facebook上載相片，表示與女兒參加學校舉辦的戶外活動，於景點中發現一張估計是50至60年代的結婚價目表。原來當年只需約5000元就能成事，表中不少古怪項目引起網民熱烈討論，例如列出蓮英買嘢要300元，網民齊問那是誰，又有人笑姊妹團中又叫阿強又叫阿雄，深感奇怪。

有網民參觀時看到約50至60年代的結婚開支表，戲稱很便宜，原來計及物價增幅，其實與現時分別不大。（GettyImages/視覺中國）

近日有網民陳小姐於facebook上載相片，表示與女兒參加學校舉辦的戶外活動，於景點中發現一張估計是50至60年代的結婚價目表。（Kalas Chan授權提供圖片)

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網民陳小姐前天（13日）陪同女兒出席由學校舉辦的鹽田梓參觀活動，島上有一舊建築物，於是他們自行進內參觀。陳小姐突然發現牆上掛着一幅極具歷史價值的婚禮支出表，估計是來自50至60年代。

陳小姐後來把相片上載至fb群組「Tai Po大埔」，相中可見，支出表列出20多項費用，當中包括「女婿褲金100元」、「給蓮英買東西300元」、「給勝叔公買餸300元」、「媒人錢25元」、「三姊妹褲裙金（強、雄、珍）300元」等，而當中訂酒菜、請親家食飯均需50元，買金鍊都只需510元，最後所有雜項加起來合共5005元。

陳小姐看後感驚訝，認為部分項目價錢比想像中要低：「請親家食飯50蚊，前日食咗個焗豬扒飯都...」不少網民都紛紛留言討論，「而家大時大節食圍全包宴一定over晒」、「原來5000蚊可以結婚」。

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有網民被表中多個不知道是誰的人名吸引住，狂估他們的身份，笑言：「究竟蓮英係邊個，居然有咁多錢買嘢」、「諗咗好耐點解個姊妹叫阿強」、「 勝叔應該係大廚嚟」。

有網民指出結婚表看似便宜，實際按比例而言，有關價錢在當年已非常貴，可說是豪華婚禮，「 以前呢個數等於豪嫁」、「以前一毫子份報紙，你試下用而家報紙價錢倍大返，禮金都成十萬」、「 而家全部後面加兩個零」、「而家大概 25至30萬到啦，50至60倍到啦」。

據了解，50至60年代的工廠工人普遍薪金以每月100至150元左右，修車學徒月薪80元，較高月薪的建築工人則為500元。以月薪平均數200元計算，每月儲100元的話，亦需要3至4年才能結婚，可見當年結婚的價目與現時的物價指數相近。

（fb群組「Tai Po大埔」）