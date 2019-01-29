帶情婦看電影被撞破　溫州男為護花暴打妻子和外母　網民：渣男！

戲院內漆黑一片，成為不少人的「偷情勝地」，浙江溫州一名男子帶情人去看電影，竟被妻子及外母撞破，結果在戲院外上演了一場混戰，男子為了保護情人，更怒打妻子和外母，又把妻子摔倒在地，現場一片混亂。

從網上流傳的影片可見，小三處於劣勢，被壓住在地，丈夫則揮拳暴打外母。（網上圖片）

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事發於上周五（25日）晚上9時許，在溫州甌海大西洋銀泰城3樓百老匯影城。從網上流傳的影片可見，男子在戲院門外揮拳打外母，又扯住老婆的頭髮，把她摔在地上。爆料人稱，「看電影偶遇這一幕，史上最渣男。你們都看懂了麼，主人公：女婿，媳婦，丈母娘」。

據了解，事源是一名丈夫帶着情人去看電影，被妻子和外母撞破，雙方即時大打出手，情緒激動，一發不可收拾，最終由商場保安趕來，和影城工作人員一同勸阻。隨後警方也到場，將涉事4人全部帶回派出所。

丈夫又扯住老婆的頭髮，把她摔在地上。（網上圖片）

影片曝光後，不少網民直呼比電影更精彩，「電影看一場送一場？」、「過年前這麼熱鬧」、「上演愛情動作片」，亦有很多網民怒罵丈夫和小三偷情的行為，「這男的無恥到極點」、「小三都該死」、「以後就應該有一條法律，出軌的人淨身出家」。

（綜合）