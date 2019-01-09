【你的樣子如何】內地小三被圍攻低頭道歉　網民集體同情：罵輕點

網上流傳的打小三影片，多數是正宮邊打邊鬧，網民不斷叫好。日前，內地流傳一段影片，一名小三跪在地上，頭髮散亂雙眼哭腫，被多名女子圍罵，大聲喝鬧「妳離不離開廣東？」雖然當第三者不恰當，但許多網民看完影片中小三的長相，再加上低聲下氣求饒時，竟一面倒幫小三說話，說她是「憑本事當小三」，更反罵那班女人「怪不得男人會找小三」，紛紛說「就罵輕一點吧」。

小三跪在地上，被一群女人圍鬧。（微博影片截圖）

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內地人打小三的影片時有流出，不外乎捉姦的妻子施展十八般武藝暴打小三，但日前微博上流傳的一段影片，顯示一名由外省來到廣東的小三，被一班女人圍攻，網民居然一面倒支持小三。

從影片所見，該名小三身穿較貼身的白色短袖上衣，配搭一條淺灰色的熱褲跪在地上。雖然影片不算清晰，但仍可以見到小三擁有纖幼長腿、白皙皮膚和漂亮臉蛋，而且看似早已哭腫了眼。

小三看起來哭腫了眼，被一群女人指責時接連道歉。（微博影片截圖）

小三貌似被正宮和多名女人捉個正着，不停被罵「你會不會離開廣東？你會不會離開中國？」小三低聲下氣一一答應，正宮就接連大罵「還見不見」、「快給我誠懇道歉」等，小三就低頭雙手合十，不停道歉。

一眾網民似乎被小三的可憐相繼迷到，竟然集體轉向同情她起來，形容「有當小三的本錢」、「感覺人生地不熟， 被欺負了」，又反責怪正宮罵得太兇，「怪不得男人會找小三」。甚至有不少人質疑為何責備小三，「女人何必為難女人」，「弱者只會欺負更弱小的，打自己男人去啊」。

（綜合）