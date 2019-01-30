內地初生嬰肚臍鼓起　父竟拿刀劃開「放氣」　馬上掉出半米長小腸

寶寶有任何異樣，為人父母都會非常緊張。日前，浙江寧波一對父母，見到出生一個多月的孩子肚臍鼓起，竟然拿取刀片在孩子肚臍劃了一刀，以為可以幫孩子「放放氣」。結果，這一刀導致孩子肚內約50cm的小腸掉出，要緊急送院治療。院方主任醫生指，男嬰症狀是臍疝氣，一般不需要治療，寶寶在2歲前就會自然癒合。

內地一名父親發現1個月大的兒子肚臍脹起，竟然用刀劃了一下，以為可以放棄。（網上圖片）

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出事男嬰的父母都是貴州節華人，兩人僅26歲，但已有5名孩子。日前，父親見到一個多月大的兒子肚臍鼓起，竟異想天開，想幫他「放放氣」，用刀在兒子肚臍劃了一刀，「本以為可以幫助孩子，沒想到順着破口，小腸奪口而出」。因為太痛的關係，男嬰愈哭愈厲害，小腸愈掉愈多，父親馬上將他送院。

浙江省寧波市婦兒醫院指，男嬰送到時臉色慘白、手腳冰冷，已出現休克徵兆，肚子更是掉出一條50厘米長的小腸，其中有一段25厘米長的已經發黑。由於男嬰年紀太小，醫生放棄直接切除，改用較保守的方式，用熱毛巾熱敷發黑部分，待慢慢恢復血色後，再將小腸放回體內。

經過一個多小時的緊急手術，男嬰被送回深切治療部，只要度過三至五天的危險期就沒有大礙。院方的小兒外科主任諸建明直言：「這樣無知的父母還真是頭一回見。萬幸的是，刀片沒有劃破小腸。」

諸建明解釋，男嬰患的是臍疝氣，是常見的外科疾病，一般2歲前就會自癒。新生嬰兒臍帶脫落後，肚臍兩側的腹壁肌肉未發育成熟，臍環未完全閉合，寶寶會因咳嗽、腹瀉、情緒激動等原因，導致腹腔壓力升高，腹中的腸和內臟會會從臍環凸出，形成臍疝氣。

諸建明續指，一般臍疝氣不需要藥物及手術治療，隨嬰兒成長，肚臍周圍的肌肉發育好就會自動癒合。然而，若臍疝大於5厘米，家長宜帶嬰兒到醫院檢查。

（綜合）