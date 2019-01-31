台男打掃模型房　看兩眼放棄「默默關門」　網民：值兩台車

打工仔要趕在過年前大掃除，想起已覺麻煩，尤其是有收藏習慣的人，要移動珍藏，思前想後都花上一天，有些人甚至會選擇直接放棄。昨日，一名台男分享過年前大掃除，原本戰鬥力十足走入房，但「一眼掃過，默默關上房門」，只見他的模型珍藏堆滿了整個房間，甚至有一台接近成人身高的高達。惟不少網民見狀，未有關心樓主可會收拾，反而錯重點說：「我看這有兩台車的錢。」

台灣一名男網民想趕在新年前大掃除，結果一打開自己的模型房，看了兩眼馬上放棄。（fb群組「爆廢公社」圖片）

台灣一名男網民想趕在新年前大掃除，結果一打開自己的模型房，看了兩眼馬上放棄。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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年廿八大掃除，因為工作時間、空間雜亂情況等原因，不少人已開始分階段清潔家居。一名台男昨在facebook群組「爆廢公社」發文，說自己要趕在過年前大掃除，「戰鬥力十足的打開房門，一眼掃過……默默的關上房門」。

從樓主上載的兩張相片可見，他是一名模型收集狂，整個房間放滿了珍藏，大鐵架至少有3個。他的藏品種類廣泛，而且來頭不少，除了一台接受近成人身型的高達，還有《龍珠》、《海賊王》、《忍者龜》及《變型金剛》，其中一個鐵架後方還暗藏了神奇女俠、蝙蝠俠及小丑女等模型。

不少網民見狀第一個反應是「會昏倒」，更有人似有不快經驗分享道：「媽媽表示佔空間全丟了。」亦有網民感同身受，「如果是我，我也是默默關上」、「關上門，點一根煙吐氣，當沒這房間」。但許多人的焦點全放在樓主模型的價值上，「一台12萬（約3萬港元）的高達」，因為樓主許多收藏都是市面難買的，更向他請教入手方法，原來有些要特意訂購。而令人關心的價錢問題，有人指這裏花的錢夠買車了，但有人反指「我看這有兩台」、「這間花了幾百萬」。

（fb群組「爆廢公社」）