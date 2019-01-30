相戀18年原定今年結婚　一場車禍天人永隔　台男：老婆永在心裏

27日凌晨近3點在台灣中山高速公路嘉義大林路段，發生6輛車連環追撞事故，造成1死2傷，死者38歲賴姓女子，和37歲蔣姓男友交往18年，原本預定今年結婚，卻在過年前夕發生悲劇。

蔣姓男子籲請政府重視宣導車禍處理，避免再因車禍造成慘劇。（聯合新聞網提供）

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台灣國道警察初步調查，當時周姓男子精神不濟，駕駛時「瞌眼瞓」自撞護欄，車輛停在外線車道，後方休旅車 （SUV）閃避不及撞到周車，蔣姓男子開車載賴姓女友行駛於外線，發現周車停在外線，閃避不及追撞，後方車輛陸續追撞。台灣嘉義地檢署檢察官會近日將再偵訊釐清案情。

這連環車禍中死亡的賴女，在蔣姓男友的鐵捲門公司工作，當天因人手不足，特別和男友一起從台南北上，這也讓男友感到悲痛。蔣男曾在Facebook提到女友「她從我走投無路，陪我一路走來」，「我跑不了」，兩人情感歷久彌堅。

女友的告別式將在農曆年三十舉行，蔣男有意冥婚，但賴父不想影響「女婿」蔣男的未來，只提說「每年來看她就好」。蔣男今天談到女友依然萬分悲傷，幾度說不出話，「老婆永遠在我心裡」。他特別呼籲相關部門重視車禍現場的處理。蔣男提到，當時該段沒有路燈，視線很暗，但第一輛事故車卻拔掉車匙，車沒打燈，也沒警示閃燈地停在外線車道上，也未在車後放三角反射器警示（也可能還來不及放置），造成後面的連環車禍，希望政府重視，別再讓車禍悲劇發生。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】