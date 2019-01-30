台女被撞至命危母下跪求償　司機4年分文未賠：我有小孩要養

駕車差點撞死人，理所當然要賠償醫藥費。台中王姓男子4年前駕車撞傷一名黃姓女子，導至對方一度命危。王男因過失傷害罪被判刑4個月，另要賠償對方約51萬台幣（約13萬港元）。4年過去，傷者的姑母在facebook怒指黃男4年來分文未賠，姪女至今仍有腦血管疾病後遺症，更上載傷者母親下跪求王男「拜託可憐我」的影片。事件引起台灣網民暴怒，有人肉搜王男住址，向他的車怒砸雞蛋。王男擔心殃及家中妻兒報警求助，要求警方加強巡邏保護，並辯稱因金額談不攏，及要養兩個小孩才還未賠償。

傷者母親表示4年來收不到賠償，在調解會上下跪抱着王男大腿，請求賠錢。（fb群組「爆料公社」影片截圖）

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日前傷者的姑母在facebook群組「爆料公社」發文，指斥王男將姪女撞至重傷後，4年內分文未賠。2015年1月11日清晨，現已35歲的黃女過馬路時，被王男駕車高速撞飛，導至顱内出血、腦中線偏移，一度命危。姑母受訪時直斥王男不負責任，事發後只探過姪女一兩次就失聯。

根據法庭判決，王男需要支付約51萬台幣（約13萬港元）賠償，他指自己只能每月賠5000台幣（約1300港元），豈料他4年來一毛錢都無賠。姑母指姪女雖然撿回一命，但已無法再工作，她父母拿出老本當醫藥費，父親奔波照顧時，還不慎出意外被電死，母親又不識字只能打雜工，可憐母女難以生活。

王男從事油漆工作，姑母指台中高樓林立，油漆工作機會很多，一天工資已有2500台幣（約600港元），「在當油漆工、每天工錢2500元，但都是領現金，而且有能力買新車與花得起改裝車費用。」。姑母表示在王男住所前發現3輛車，認為他經濟條件不錯，不明對方多年來為何不賠償。更氣人的是，日前在協調會上，黃女母親還下跪請求王男賠錢。姑母直言王男經常在facebook炫耀自己去玩去吃，卻不願賠款，「我們也沒有獅子大開口，只是想拿回醫藥費而已」。

帖文火速引起網民關注，有看不過眼的網民質疑王男撞倒人，誤了別人終生後只需要每月賠5000台幣實在太少，更有人「肉搜」王男的facebook及地址，前往他的住處朝車子丟雞蛋。不少網民看到丟蛋照後續鬧王男，「這種人有錢拿去吃香喝辣都不願賠給人家，活該，最好把他4個輪胎都弄破更好」、「遇到這種擺爛的人，擺明不賠」。

王男否認名下有財產，辯稱自己不是不想賠錢，惟需要養兩個小孩，且4年來未就分期金額達成共識才尚未賠償。（facebook圖片）

王男擔心受訪時辯稱自己深感悔意，被丟蛋也不會提告，表示自己不是不想賠錢，是因為分期金額未達共識，「沒有對方的電話可以聯繫，才會拖至今日」。被指經濟狀況不錯，王男否認名下有財產，稱車子是爸爸的，亦指油漆工每月不一定有3至4萬台幣（約7700港元至1.1萬港元），惟需要養兩個小孩，「我老婆現在沒有上班在顧小孩，我是不是也要養」。

王男父親則說因經濟狀況問題，希望將5000台幣的賠償額降至2000多台幣（約510港元），但不獲接受。王男說現時父親答應每月幫他湊5000台幣，讓分期賠款趕快開始。不過，王男說擔心有人做出不理性行為，殃及家中妻子，已前往警署備案，希望警方加強巡邏。

（綜合）