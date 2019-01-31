【阿Bob也捐精？】內地捐精極渴市　男生詳述不堪回首經歷笑爆網

藝人林盛斌近日在微博上載一張捐精證書，聲稱其精子達A級，獲數千元報酬，因而引發討論。他其後澄清只是改圖搞笑，但其實內地捐精需求的確強勁，除了現金外，年前曾有內地醫院以iPhone引男士捐精，網上亦有捐精者講述過程，爆笑內容引來網民瘋傳。

林盛斌日前在微博上載捐精證書，指其精子品質達A+級，引來不少網民關注，原來只是純屬搞笑。（微博圖片）

林盛斌日前開玩笑，用圖片製作器整出一張捐精證書，聲稱自己的精子品質達A+級，不少網民笑言他生足4個，足見實力。（微博圖片）

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林盛斌日前於微博上載一張寫上他名字的捐精合格證書，留言稱：「呢期搬屋使咗好多錢，出面個市又好靜，係冇晒辦法，諗咗好耐，尋日終於去咗…」證書指他在一間內地醫院已捐精10次，精子質量達A+級，還指其「捐獻」獲贈5000人民幣捐獻補貼，以及1000人民幣慰問金，折算後總共7000港元。

有關照片引起網民熱烈討論，林盛斌其後解釋只是用圖片製作器整出來，純屬搞笑。但其實內地對捐精需求十分強勁，多間醫院重金招募優質男，惟參與人數卻愈見下跌，以陝西省為例， 2017年有1800人捐精，去年只剩下756人，捐精合格率屢創新低，最新僅得15.29%，2016年時甚至爆出湖北有精子庫以「輕鬆擁有iPhone 6s​​」招客。

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捐精男士如此搶手，與內地不育問題趨向嚴重有關。據中國精子庫數據，全國不孕不育患者逾4000萬人，更呈年輕化趨勢，其中男性不育達四成，患「無精症」則佔15%至20%，需輔助生殖助孕的育齡婦女亦有300萬人，加上開放二胎政策，亦令需求進一步上升。

捐精者篩查設有重重關卡亦令參與人數難升。院方收到申請後，會邀請捐精者進行多項檢查，包括體格、精子質量以及有否遺傳病，亦會從血液中徹查申請人會否患有乙肝或愛滋病等，對學歷及外觀亦有一定要求，捐精者一般需往返10次才能完成整個捐精程序，獲數千元補助，惟捐精合格率偏低，年青力壯者精子質量同樣下降，不少人都因精子質量未如理想未能走到最後一步。

網上亦偶現捐精者親述過程，有的因敘述有趣廣被傳開，其中早年一篇來自自稱為南京理工大學的研究生，據他所述，江蘇人民醫院的捐精位置十分偏僻，醫院內指示牌也沒有，尷尬地問足4次才找到，門外坐着兩個打手機的大媽負責幫申請人測色盲及帶人驗血，其後一名超斯文男醫生才登場帶他殺入取精室。

捐精男稱洗手時一直被默默注視，轉身即被叫除褲子進行檢查及消毒，當時內心極不願，形容「有種想要縮陽入腹的感受」，聽着另一男子觸摸問有沒有地方痛，又被極濃稠清毒碘液塗抹同時被狂問超私人問題，如「以前私處流過膿嗎？」等，再要聽醫生抱怨工作苦悶，而前後5分鐘維持深蹲姿勢，都讓他身體及內心大感不適。

他其後指終於在半裸而下半身因抹上碘液變成深黃色的情況下坐到梳化處，獲發直徑僅5厘米的取精器，被告之興奮時不要馬上射精而要緩一緩，「不然精子量會不夠，但也不要忍太久，這樣也不好…」

內地捐精需求愈趨上升，惟合格的捐精男卻愈來愈少。（資料圖片）

捐精男質疑對方愈說愈興奮，不忿「這種事老子自己把握，不用你教好不好？」又指對方不停嘴狂說取得精子後續檢查及查核是否合格，翌日收不到短訊要自行來電查詢結果等，令他心中大怒「能不能等我完事穿上褲子再說？」

他又指醫生還熱情提醒他取精器口很鋒利別靠太近，令他質疑「口這麼小，還不能靠近，當哥是射擊冠軍？」取精過程他沒多說，但稱在隔音極差下聽着大媽和男醫生談天聲音辦事，形容「反正當時在裏面真的很難受」。

捐精男又指場內的「參考書」又破又黏的痕跡，模特兒為大媽級人馬，他最終只能靠手機內的私人珍藏幫忙，而「該出來的東西出來了」後，他指也立即衝出門交貨奪路而逃。